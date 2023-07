Caso contra Bolsonaro podría ser reabierto tras fallo del STF

La decisión de Mendes se basó en que el ex ministro de Salud Pazuello no puede ser juzgado por un tribunal inferior al STF

El magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil Gilmar Mendes decidió dar marcha atrás con el archivo de una causa contra el expresidente Jair Bolsonaro, informó este lunes la Agencia Brasil.

Mendes decidió anular una decisión del Tribunal Federal de Brasilia que archivó una de las demandas que investigaban una supuesta omisión de Bolsonaro en la gestión de la pandemia del Covid-19.

Con la decisión de Mendes, corresponderá a la Procuraduría General de la República (PGR) reevaluar el proceso y decidir si el caso tendrá un nuevo curso.

Además de Bolsonaro, el proceso involucra al ex ministro de Salud y actual diputado federal Eduardo Pazuello, a la ex secretaria del Ministerio de Salud Mayra Pinheiro y al ex secretario de Comunicación de Bolsonaro Fabio Wajngarten, entre otros funcionarios del gobierno anterior.

Parte del proceso está relacionado con la pesquisa de la comisión investigadora del Congreso conocida como CPI que acusó a 80 personas por crímenes durante la crisis sanitaria. Parte de la investigación se cerró a petición del Ministerio Público Federal (MPF). Sin embargo, la decisión no debió ser tomada porque Pazuello, que tiene jurisdicción privilegiada, sólo puede ser juzgado por el STF, se explicó.

La reevaluación del caso estará a cargo del procurador general Augusto Aras y de la procuradora general adjunta Lindôra Araújo, quienes permanecerán en sus cargos hasta septiembre de este año, cuando el presidente Luiz Inácio Lula da Silva puede optar por mantenerlos o hacer un nuevo nombramiento.

Con Bolsonaro, Araújo pidió al Tribunal del STF que cerrara las investigaciones sobre supuestos crímenes atribuidos al ex mandatario durante la pandemia. (Fuente: Agencia Brasil)