Falklands: anuncian que tormenta se cierne sobre el sector rural; venta de lana paralizada

La recepción con motivo de la Semana del Productor Rural. El secretario de RBA Lewis Clifton, la Gobernadora de las Islas, Alison Blake, y Paul Robertson

Hay una “tormenta en ciernes” en el sector rural de las Islas Falkland advirtió el secretario de la Asociación de Negocios Rurales, Lewis Clifton el miércoles por la noche durante el lanzamiento de la Semana de los productores rurales que todos los años se celebra durante la primera semana de julio.

La Rural Business Association, RBA, nuclea a los productores rurales de las Falklands y en muchos aspectos es similar a la Asociación Rural de Uruguay.

Durante la recepción por la Semana de los Productores Rurales, con la gobernadora Alison Blake CMG como anfitriona, Clifton en su discurso y posteriormente en entrevista con medios de las Islas, brindó detalles sobre los problemas que enfrentan los productores de las Islas a causa del cambio climático y de otros factores económicos.

“El tema del cambio climático no es nuevo. Lo único que ahora todo el mundo reconoce, me parece, que está mucho más involucrado en todo el panorama del sector rural. Estamos en la situación que ahora lo tenemos aquí y en este momento. Algo debemos hacer en el medio rural o nos enfrentamos a momentos muy difíciles de penurias económicas. Según mi punto de vista una gran tormenta está en ciernes, y no podemos esperar más que nos llegue, nos alcance.”

Clifton explicó también que había decidido no encarar una tarea de lobby en el tema con los miembros de la Asamblea Legislativa porque entendió era importante tener a los legisladores “en este salón con aquellos que pudimos reunir para los encuentros que tendrán lugar en el correr de la semana. Esperamos que todo el mundo pueda escuchar de primera mano y en una única sala, de forma que no suceda aquello del presidente Ronald Reagan durante la investigación sobre el tema de las sandinistas, ”no me acuerdo; no tengo idea; se me borró....todo el mundo ha escuchado esos mensajes esta semana con fuerza y a viva voz...“

Dijo que había llegado la hora para que ”los legisladores comiencen a tomar de lleno esos temas.“

Problemas a corto plazo

Más tarde con los medios Clifton sostuvo que ”si consideramos que el ingreso bruto nacional originado en las lanas se puede valorar en unas £12 millones, mi opinión al momento es que ahora estamos en un 50% por abajo. Este año por supuesto creo que la situación es aún peor pues los precios de la lana han bajado aún más y un monto próximo al 65% de la zafra permanece sin vender.

“Y eso crea penurias económicas porque la gente pasa a vivir al día, y si hay establecimientos rurales con sus dependientes que tenían la esperanza de poder sobrevivir, digamos con £30,000 al año, cómo hacen para pasar el invierno?

”Cómo hacen para proveer los gastos necesarios para hacer frente a la próxima primavera y los próximos precios del verano?

“Y a rueda con todas estas penurias está el tema de las consecuencias del cambio climático...”

El productor Paul Robertson de Port Stephens reveló que si bien las ventas de lanas habían comenzado temprano y bien para ellos,...desde entonces quietud total, no se ha movido nada.“

Empero admitió estar en mejor posición que otros productores, ”especialmente los jóvenes que arrastran hipotecas muy pesadas y un costo de vida alto porque muy seguramente tienen familias jóvenes...creo que en verdad se deben estar revolviendo con muchos problemas...“

”Aún cuando puedan vender su lana mañana, pasarán muchos meses antes que la puedan cobrar...“

”Por tanto se trata de ver como se hace el puente entre el momento actual y lo que suceda más adelante. Y si bien obviamente hemos estado en situaciones similares con anterioridad, y si no hacemos nada al respecto, nada hemos aprendido del pasado, y por tanto sería bueno pensar que todo el mundo está muy al tanto de lo que sucede, y se han tomado las medidas para tratar de aliviar la situación, tome la forma que tome.”