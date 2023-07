CEPAL destaca la importancia de una agenda del litio para América Latina

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó el jueves un informe titulado “Extracción e industrialización del litio. Oportunidades y desafíos para América Latina y el Caribe”, en el que recomienda a los países de la región diseñar una agenda de desarrollo productivo en torno al litio para promover su extracción en beneficio de las actividades económicas relacionadas directa e indirectamente con el mineral.

El organismo con sede en Santiago también destacó el papel de los países productores de litio de la región (principalmente Argentina, Brasil y Chile) en la cadena de valor mundial de las baterías de iones de litio. Concluyó que los lineamientos de políticas públicas pueden contribuir a una agenda de desarrollo productivo en torno al litio, así como a la industrialización de este y otros minerales en tecnologías limpias para la transición energética y la electromovilidad.

The identified #lithium resources in #LAC are concentrated in the so-called lithium triangle (with 56% of global resources). Furthermore, the region is home to 52% of global lithium reserves, located mainly in Chile (41%) and Argentina (10%).

