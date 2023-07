Prevén que Argentina deje de comprar gas boliviano el próximo año

El gasoducto Presidente Néstor Kirchner con Vaca Muerta estará operativo en breve, explicó Basteiro

El embajador argentino ante Bolivia Ariel Basteiro dijo el miércoles que su país podría dejar de comprar gas a la local YPFB a partir de 2024 debido a los nuevos gasoductos de Vaca Muerta, se informó.

”Asumo que Argentina alcanza el autoabastecimiento a partir del año que viene (2024). No entiendo que eso sea un problema para Bolivia porque hay demanda de gas de Brasil, no es que el gas no tendrá dónde ponerlo, sino que cambiarán los clientes“, dijo Basteiro a medios bolivianos.

El embajador explicó que a partir del 9 de julio entrará en funcionamiento el gasoducto Presidente Néstor Kirchner con Vaca Muerta. En el primer semestre de 2024, un segundo gasoducto que unirá Vaca Muerta con el norte argentino.

”Argentina a partir del 9 de julio, esta semana, va a estar habilitado el gasoducto Néstor Kirchner que conecta Vaca Muerta con el gasoducto central argentino y luego, a mediados del año 2024, otro gasoducto que ya conecta Vaca Muerta con el norte argentino, con lo cual estaríamos en condiciones de autoabastecimiento, Argentina va a tener su propio abastecimiento a partir de Vaca Muerta”, dijo.

En este nuevo escenario, Argentina planea pasar de importar gas natural de Bolivia a convertirse en proveedor de Brasil. El gasoducto Néstor Kirchner inyectará 11 MMm3d y se estima que para 2024 duplicará su flujo para exportar al mercado brasileño.

El Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) tiene una extensión de 573 kilómetros y conecta las ciudades de Tratayén (Neuqén) y Salliqueló (Buenos Aires).

El mes pasado, el presidente de YPFB, Armin Dorghaten, admitió que es normal que Argentina, teniendo un gran yacimiento como Vaca Muerta, busque su soberanía energética abasteciendo su mercado.