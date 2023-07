Paraguay y Uruguay instan al Mercosur a pronunciarse sobre la situación en Venezuela

La inhabilitación de Machado deja en entredicho las elecciones libres y transparentes del próximo año en Venezuela

Los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Paraguay, Mario Abdo Benítez, se pronunciaron este martes en contra de la inhabilitación en Venezurela de la líder opositora María Corina Machado, en una maniobra que parece dejar impune la pretensión reeleccionista de Nicolás Maduro.

Ambos jefes de Estado hicieron esas declaraciones en la segunda y última jornada de la 62 Cumbre de miembros y asociados del Mercosur, que se celebra en la ciudad argentina de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, al noreste del país.

Lacalle Pou y Abdo llamaron a “pronunciarse” contra la medida que inhabilita a Machado por 15 años a partir de 2015. La inhabilitación de Machado deja en entredicho las elecciones libres y transparentes del próximo año en Venezuela.

En este escenario, afloraron las diferencias entre los cuatro miembros al tiempo que el argentino Alberto Fernández entregó la presidencia pro témpore del bloque al brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

”Lo que ha ocurrido con (María) Corina Machado lo tenemos en cuenta y proponemos una mesa de diálogo. Los problemas no se resuelven con países metiéndose en cuestiones internas“, advirtió Fernández. ”Si realmente quieren ayudar, sentémonos en la mesa de diálogo. Que se sumen todos los que desaparecieron para que Venezuela recupere la plenitud de sus derechos y su calidad institucional“, agregó.

Alberto Fernández dijo más tarde durante una rueda de prensa que plantearía el tema de Venezuela en la mesa de diálogo en la que participan Colombia, Francia, México y Argentina.

Lula, que reanudó este año los lazos diplomáticos de Brasil con Venezuela, dijo desconocer los ”detalles“ del ”problema“ con Machado, pero que se proponía averiguarlo. También coincidió en el diálogo como la mejor solución.

”Cuando se vislumbraba una salida, un itinerario de esperanza con la celebración de elecciones con la oposición, rápidamente vimos apagada esa ilusión con la inhabilitación de María Corina Machado“, dijo Abdo. Es un hecho que choca clara y escandalosamente con la letra clara de los derechos humanos”.

“El único límite razonable debe ser el respeto a la democracia y a los derechos humanos. Sigo con gran preocupación los acontecimientos de los últimos días en Venezuela”, prosiguió Abdo.

“Hoy vemos una violación de los derechos del pueblo venezolano y de Machado, que atacan el nervio de la democracia venezolana”, señaló también.

”Todos tenemos una opinión clara sobre el régimen venezolano. Tenemos que tratar de ser objetivos, esto se discutió en una reunión en Brasilia (...) está claro que Venezuela no va a surgir como una democracia sana, si cuando hay un atisbo de posibilidad en una elección, una candidata como María Corina Machado, que tiene un enorme potencial, es inhabilitada por razones políticas y no jurídicas“, dijo Lacalle. ”De Venezuela no va a salir una democracia sana si una candidata con enorme potencial es inhabilitada por razones políticas y no jurídicas“, agregó.

”Los distintos bloques hemos levantado la voz y flaco favor le hacemos a la democracia venezolana y a su pueblo si no levantamos la voz (...) Mercosur debe dar una señal clara“, prosiguió.

Se esperaba que Brasil y Argentina discutieran el regreso de Venezuela al Mercosur tras ser expulsada del bloque en 2017 por ”ruptura del orden democrático.“ Tras asumir la presidencia rotativa del grupo, Lula manifestó su intención de ”traer a otros países sudamericanos” al Mercosur, para formar un bloque con más fuerza negociadora frente a la Unión Europea (UE) o China.