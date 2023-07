Esquiladores y manipuladores de lanas de Falklands se destacan en la Expo Tijeras de Oro en Escocia

Arriba: Stefen Turner, Jan Clarke, Jack Wilson, Pilar Castro y Tara Wilson previo a la ceremonia de apertura. Foto: FITV

Los esquiladores y manipuladores de lanas del Equipo Islas Falkland tuvieron una participación magnífica y fueron excelentes embajadores de las Islas en la edición de este año del Campeonato Mundial de Tijeras de Oro, que se cumpliera en Escocia en la Exposición Royal Highland, desarrollada en Escocia.

El Equipo oficial de Falklands estuvo integrado por Stefen Turner y Jan Clarke, en tanto los manipuladores de lanas fueron Pilar Castro y Tara Wilson, si bien luego se sumaron al equipo de

manipuladoras de lanas, Holly Williams, India Clarke y Kayleigh Anderson; estas últimas dos había estado en el circuito de competencia de manipuladoras de lanas durante la zafra.

No solo eso, todo el talentoso equipo contó con una numerosa agrupación de familiares y de amigos que se mostraron en todo momento mediante un ruidoso apoyo, y con banderas, sin lugar a dudas muy bienvenido por el equipo en ese ambiente de tanto presión internacional. Pilar comentó al Penguin News, “si bien tengo poca experiencia en este tipo de exposiciones, todavía me siento nerviosa pero una vez que estás inmersa y escuchas a la hinchada alentar al país, te convence y te pone en la onda de la competencia por completo”.

Entre los seguidores del Equipo Falklands se contó a Su Alteza Real la Princesa Ana, quien visitara al grupo de las Islas para desearles suerte, felicitarlos y alentarlos. Recordemos que Ana tiene una larga relación con las Falklands y el año pasado cuando el cuarenta aniversario de la Liberación de las Falklands fue quien representara a la Corona durante las ceremonias.

Cuando se le preguntó a Pilar Castro qué había aprendido de la experiencia dijo, “Me han dicho en todos los lugares a que voy, que siempre será diferente, y en ningún lugar será como cuando eres locataria, pero es positivo para mí pues todo se trata de experiencia, se aprende algo nuevo todos los días. En este caso se trató de arrollar el vellón desde el cogote del animal en una forma descripta por un comentarista como ”un chorizo“.

Después de dos días de mucho trabajo los resultados finales en la competencia para el equipo de manipuladores de lana de las Falklands fueron anunciados, Tara Wilson ocupó el lugar 12 y Pilar Castro el 20, sobre una participación de 41 competidores. digamos que Pilar en efecto mejoró su tiempo en cada una de sus intervenciones, algo de lo cual se puede sentir muy orgullosa.

Tara Wilson hablando con PN dijo que después del primer día había perdido varios puntos, ”pues no había colocado el vellón para que fuera juzgado. Pude desenrollar el vellón y corregir mi error, pero igualmente me costó muchos puntos en materia de tiempo. Más allá de eso no fue tan malo para mí. Los nervios jugaron una parte importante...en su desempeño.” Pero claramente Tara pudo entrar en su senda y pudo orgullosamente declararse en la posición doce a nivel mundial.

Stefen y Jan también se desempeñaron muy bien en una competencias que contó con 56 participantes. Stefan alcanzó posición 21 y Jan la 31. Holly (novia de Stefen) nos dijo que no había quedado muy contento con el resultado de su primera ronda y estaba seguro que podría haber sido mejor, y en efecto la segunda ronda fue mucho mejor“.

”Desafortunadamente se saltearon la tercera ronda y por tanto no pudo recuperar los puntos que había perdido en la primera ronda. Al final del día no fue tan malo, obtuvo la posición 21“.

Holly que también compitió en manipulación de lanas y le fue bastante bien, dijo sentirse satisfecha con su ubicación ”teniendo en cuenta que no he competido en el Reino Unido por ocho años, y tampoco he trabajado en ningún galpón de esquila por el mismo tiempo, por tanto realmente me divertí.“

Kayleigh Anderson confesó tras el primer día de competencia en las Tijeras de Oro, que tanto ella como India habían estado compitiendo alternadamente durante toda la temporada de esquila.

”La verdad es que solo he competido en los Tres Condados y en la exposición Royal Highland. En ambas logramos alcanzar los cuartos finales, en los Tres Condados y hoy logramos las posiciones 24 (Kayleigh) y 25 (India)...“

Kayleigh entendió que la jornada les había sido muy positiva para ambas, ”pero también porque siempre hay lugar y tiempo para mejorar...”

Finalmente el ganador individual de la esquila con máquina, fue el esquilador de Gales Gwen Lloyd Evans, en tanto Rosie Keenan de Escocia se impuso en la categoría manipulación de lanas.