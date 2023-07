El TSE de Brasil vota a favor de la inhabilitación de Bolsonaro por 8 años

Foto: Pilar Olivares / Reuters

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido inhabilitado por ocho años tras la decisión del viernes del Tribunal Superior Electoral (TSE) que lo proscripto para postularse en 2026, informó la Agencia Brasil. Recién en 2030 Bolsonaro podría volver a la carrera política. La decisión de 5 votos contra 2 está abierta a apelaciones.

Después de cuatro sesiones, el resultado insalvable de 4 a 1 contra el ex presidente se alcanzó con el voto de la jueza Cármen Lúcia, quien dijo que seguiría a la mayoría a favor de la condena de Bolsonaro. En su opinión, la reunión de julio de 2022 con embajadores en el Palacio de la Alvorada fue convocada por el entonces mandatario para atacar el sistema electoral y a los ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) y del TSE.

Lúcia dijo que el ex presidente hizo un “monólogo”, sin pasar la palabra para preguntas de los embajadores presentes. “Fue un monólogo en el que hubo autopromoción, descalificación del Poder Judicial. La crítica forma parte de ello. Lo que no se puede hacer es que un servidor público, en un espacio público, haga acusaciones contra los ministros de la Corte Suprema como si la institución no hubiera sido afectada”, dijo.

El TSE estaba juzgando la conducta de Bolsonaro durante una reunión en la que atacó el sistema de voto electrónico. Según el TSE, Bolsonaro cometió abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación, ya que el evento fue transmitido en las redes sociales de Bolsonaro y por TV Brasil, una emisora pública de la Empresa Brasil de Comunicación (EBC).

En sesiones anteriores, el relator del caso, Benedito Gonçalves, y los magistrados Floriano de Azevedo Marques, y André Ramos Tavares también votaron a favor de la condena de Bolsonaro, mientras que Raul Araújo votó a favor del sobreseimiento por considerar que la reunión no fue lo suficientemente grave. “La reunión no fue tan grave como para justificar la medida extrema de inelegibilidad. Especulaciones y otras ilusiones no bastan para construir el nexo causal y la calificación jurídica del acto abusivo. El comportamiento impugnado lleva a la conclusión ineludible por la ausencia de gravedad suficiente”, argumentó.

El presidente del TSE, Alexandre De Moraes, también siguió a la mayoría al condenar a Bolsonaro. “La respuesta que la Justicia Electoral dará a este asunto confirmará la fe en la democracia, en el Estado de Derecho, en el grado de repulsa al populismo degradante renacido de las llamas del discurso de odio, de los discursos antidemocráticos y que propagan la desinformación, difundidos por milicianos digitales”, dijo De Moraes.

De acuerdo con la legislación electoral, Bolsonaro es inelegible durante ocho años y sólo podrá volver a competir en 2030. De acuerdo con el Precedente 69 del TSE, el período comienza en la fecha de la primera vuelta de las elecciones de 2022, celebrada el 2 de octubre. La inelegibilidad terminará el 2 de octubre de 2030, cuatro días antes de la primera ronda, prevista para el 6 de octubre.

La defensa de Bolsonaro puede recurrir al propio TSE y al Supremo Tribunal Federal (STF). Tres de los siete jueces del TSE también forman parte del STF y no están automáticamente impedidos de juzgar cuestiones constitucionales en casos originados en el TSE.

(Fuente: Agencia Brasil)