Bolsonaro promete seguir luchando

Tras la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) de inhabilitarlo por ocho años, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro insistió este viernes en que le queda “una bala de plata” y dejó entrever que su esposa Michelle podría presentarse a las elecciones de 2026, aunque todavía “no tiene la experiencia” para desempeñarse en el Palacio de Planalto.

Bolsonaro hizo esas declaraciones a Folha tras un viaje a São Paulo el pasado fin de semana para ver un partido de fútbol de su equipo favorito, el Palmeiras.

”Soy imbrochavél (expresión coloquial para definir a un hombre que no tiene problemas de disfunción eréctil) hasta que se demuestre lo contrario. Seguiré haciendo mi parte“, dijo Bolsonaro. ”Yo también tengo la bala de plata“, añadió.

”Si ella quisiera, puede presentarse como candidata. Pero lo que le digo a Michelle es que no tiene experiencia. Ser alcalde de una ciudad pequeña ya no es fácil. Tratar con 594 parlamentarios tampoco es fácil. Creo que le falta experiencia para eso“, admitió Bolsonaro.

El expresidente brasileño fue condenado por abuso de poder del Estado y difundir mentiras y sospechas infundadas sobre el sistema electoral durante un acto oficial ante embajadores extranjeros. La sentencia del TSE le prohíbe participar en las elecciones presidenciales de 2026 y también en las municipales de 2024 y 2028.

”Me apuñalaron por la espalda. En 2018 me apuñalaron de frente para matarme, pero hoy por la espalda. Alguien ganará en 2026 pero esto no es democracia, no abandonaré la lucha por Brasil“, dijo Bolsonaro este viernes.

Tras el fallo del TSE, el ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo que el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva planea pedir una indemnización a Bolsonaro por sus declaraciones durante la reunión de julio de 2022 difundiendo sospechas infundadas sobre el sistema electoral brasileño

”La decisión del tribunal prueba que se perpetraron ataques abusivos contra la justicia y el orden jurídico. Por esta razón, enviaré una solicitud a la Fiscalía General del Gobierno para analizar la posibilidad de exigir una indemnización“, dijo Dino.

Insistió en que una vez que el TSE probó el ataque de Bolsonaro a la credibilidad de la Justicia Electoral, logró poner al Gobierno en condiciones de exigirle que pague ”una indemnización por los daños que causó al Poder Judicial y a la propia sociedad.“

El ministro de Relaciones Institucionales, Alexander Padilha, explicó que la condena de Bolsonaro era el ”primer paso“ y que ”todavía hay mucho que tiene que ser investigado y sancionado“.

”Fue el primer paso en la dirección de responsabilizar a Bolsonaro por la serie de crímenes que cometió y por la organización criminal que lidera“, dijo Padilha en redes sociales.

”No se trata de celebrar que Bolsonaro no pueda disputar las elecciones (presidenciales) de 2026, que es algo muy distante de nuestras preocupaciones. Se trata de dejar claro el papel del expresidente en los ataques a la democracia y en la no aceptación del resultado de las urnas”, prosiguió Padilha.

Se cree que los recurrentes ataques de Bolsonaro a la democracia negando el reconocimiento público de su derrota electoral desencadenaron el levantamiento del 8 de enero, cuando miles de seguidores del expresidente irrumpieron en las sedes de los tres poderes del Estado.