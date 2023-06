Bolsonaro ahora está 3-1 abajo en el TSE

Si alguno de los tres jueces restantes vota en su contra, Bolsonaro quedaría inhabilitado por ocho años y, por lo tanto, no podría ser candidato en 2026

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro quedó a un voto de la inhabilitación cuando el Tribunal Superior Electoral (TSE) levantó la sesión de este jueves con un marcador de 3-1 a falta de que tres magistrados voten cuando se reanude este viernes el juicio por abuso de poder, informó la Agencia Brasil.

El magistrado André Ramos Tavares emitió el tercer voto condenando a Bolsonaro a la inelegibilidad por un período de ocho años.

El tribunal abrió el jueves por la mañana la tercera sesión para juzgar la conducta de Bolsonaro durante una reunión con embajadores en el Palacio de la Alvorada en julio del año pasado, en la que atacó el sistema de voto electrónico, y por la que está siendo juzgado por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación al utilizar TV Brasil, emisora de la Empresa Brasil de Comunicación (EBC), para transmitir el evento.

Tavares constató que Bolsonaro hizo ataques demostrablemente falsos contra la urna electrónica con “finalidad electoral” en sus discursos durante el encuentro.

“El contenido está impregnado de afirmaciones falsas y ataques inequívocos a opositores y ministros del STF y del TSE”, dijo. En su opinión, el ex presidente cuestionó el sistema electoral al menos 21 veces desde 2021 y utilizó la reunión para la promoción electoral.

“La candidatura se benefició de la táctica que impregnó todo el contenido del discurso pronunciado dentro del acto, a fin de agitar las bases electorales en el sentido de canalizar votos para impedir que cualquier otro candidato, especialmente uno de ellos, tuviera la victoria en las elecciones, manipulando la polarización de la sociedad en beneficio electoral”, dijo Tavares.

Junto a Tavares, los jueces Benedito Gonçalves y Floriano de Azevedo Marques también votaron a favor de la condena de Bolsonaro, mientras que el juez Raul Araújo votó a favor de desestimar el caso contra Bolsonaro, por considerar que la reunión no fue lo suficientemente grave como para generar una condena por inelegibilidad.

Si algún juez solicita suspender la sesión, el plazo para devolver el caso a juicio es de 30 días, prorrogables por otros 30. Con el receso de julio por delante, el plazo aumentará a 90 días.

La defensa de Bolsonaro alegó la semana pasada que la reunión no tuvo sesgo electoral y se realizó como un “contrapunto institucional” para sugerir cambios en el sistema electoral. Según el abogado Tarcisio Vieira de Carvalho, la reunión tuvo lugar antes del período electoral, el 18 de julio, cuando Bolsonaro no era candidato oficial para las elecciones de 2022. Por lo tanto, una multa sería la medida adecuada y no la inhabilitación de su cliente.

El TSE ya formó una mayoría de cuatro votos para la absolución del general Walter Braga Netto, candidato a vicepresidente de Bolsonaro el año pasado.

(Fuente: Agencia Brasil)