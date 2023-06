Reino Unido a Argentina: “no habrá diálogo sobre la soberanía a menos que los isleños de las Falklands lo deseen”

Es absurdo sostener que la comunidad de las Falklands, que se remonta a 10 generaciones en las Islas, no es una comunidad real, argumentó Rutley

Cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) estaba a punto de emitir una declaración instando al Reino Unido y a Argentina a emprender negociaciones sobre la soberanía de las Islas Malvinas/Falkland, el Subsecretario de Asuntos Exteriores, David Rutley, pronunció un discurso expresando la postura del Gobierno británico:

“Secretario General, Subsecretario General, Ministros, Delegados, amigos y colegas. Es un honor representar aquí al Reino Unido como Estado observador permanente.

Hace diez años, su gobierno preguntó al pueblo de las Islas Falkland si deseaba mantener sus vínculos con el Reino Unido como Territorio de Ultramar autónomo. En un referéndum con una participación del 92%, el 99,8% de los votantes optó por mantener los vínculos de la isla con el Reino Unido. El referéndum fue supervisado por una misión de observadores de seis países, entre ellos los Estados miembros de la OEA Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Canadá y Estados Unidos, que lo calificaron de ”libre y justo“.

El pueblo de las Islas Falkland ha expresado claramente su deseo de no ser incorporado a Argentina en contra de su voluntad. Del mismo modo, me ha dejado muy claro que el Reino Unido no tiene mandato para negociar con Argentina el futuro de su hogar.

No estoy aquí para hablar de acontecimientos del siglo XIX: quién reclamó qué roca primero. De lo que estamos hablando es de los derechos democráticos de la comunidad que vive en las islas y de su derecho a decidir su propio futuro. No tienen otro hogar y, a pesar de las dificultades de vivir en estas islas remotas, están orgullosos de su comunidad y de lo que han conseguido.

Hoy los isleños son económicamente autosuficientes, gestionan una pesca sostenible y tienen una de las rentas per cápita más altas del mundo. Son probablemente la jurisdicción más pequeña que cuenta con una calificación crediticia de A plus, lo que avala su gobierno estable y democrático.

Antes de aprobar hoy esta moción, todos ustedes deberían tener claro qué es lo que están apoyando. Argentina argumenta oficialmente que el derecho a la autodeterminación no se aplica a la población de las Islas Falkland, es decir, que los isleños no tienen derecho a la democracia.

Esta moción pide que dos países más grandes negocien, sin el consentimiento de quienes viven allí, la transferencia de las islas a Argentina. El Reino Unido no negociará la transferencia de la soberanía de las islas, ya que la población local ha demostrado claramente que no lo desea.

Las Falkland son un territorio autónomo y los isleños protegen ferozmente su constitución y los poderes de su gobierno electo. Tienen su propia constitución, leyes, moneda y tradiciones.

Es absurdo argumentar que esta comunidad, que se remonta a 10 generaciones en las islas, no es una comunidad real y no merece los derechos democráticos que esperamos para nosotros mismos.

Sus representantes electos toman decisiones que afectan a la vida de los habitantes de las Falkland: quieren centrarse en los asuntos que importan a su comunidad, mejorar la educación, la sanidad, la conservación del medio ambiente, y lo están haciendo muy bien en todos estos ámbitos.

A veces se afirma que el Reino Unido está ”militarizando“ el Atlántico Sur, pero las fuerzas en las islas son totalmente defensivas. La presencia militar del Reino Unido se ha reducido significativamente desde 1982 y son las mínimas necesarias para defender las Islas. Cualquier sugerencia de que pretendemos militarizar la región carece de fundamento y no se basa en hechos reales.

El Reino Unido desea y continúa buscando una relación positiva y constructiva con Argentina en el mejor interés de ambos países y de la región en general. Es de lamentar que Argentina haya elegido este año socavar aún más su relación con el Reino Unido, tanto en cuestiones del Atlántico Sur como, en consecuencia, en asuntos bilaterales de interés más amplio.

En marzo de 2023, Argentina se retiró unilateralmente del Comunicado Conjunto de 2016. Este compromiso histórico ofreció grandes beneficios a la población de las Islas Falkland, el Reino Unido y Argentina. Entre ellos, un vuelo comercial a las Islas Falkland desde Brasil que hizo escala en Argentina -el segundo vuelo comercial a las Islas desde el continente sudamericano-, la cooperación pesquera y el establecimiento de un marco para la realización de labores humanitarias.

Los habitantes de las Falkland y el Reino Unido cumplieron escrupulosamente sus compromisos. Nadie podía dejar de sentirse conmovido por el trabajo pionero realizado en 2017 y 2021 por el Comité Internacional de la Cruz Roja para identificar restos argentinos de 1982. A lo largo de este período, los isleños de las Falkland apoyaron numerosas visitas de familiares de los caídos para que pudieran presentar sus respetos junto a las tumbas de sus seres queridos. Y ello a pesar de que los recuerdos de la invasión y ocupación argentinas siguen frescos en sus mentes.

La politización de esta labor humanitaria por parte del actual gobierno de Argentina es especialmente desafortunada, y es imposible no interpretarla como una clara señal de que este gobierno argentino no quiere discutir nada sobre el Atlántico Sur de buena fe. A pesar de ello, los familiares de los caídos en 1982 pueden visitar -y de hecho lo hacen- las Falklands a través del vuelo comercial desde Punta Arenas para visitar las tumbas de sus parientes que son mantenidas por los isleños.

Los isleños y el Reino Unido siguen comprometidos con la labor humanitaria. Sin embargo, la retirada -en vísperas de las negociaciones finales para la tercera fase del proyecto humanitario- ha hecho que acordar esta labor sea mucho más difícil. Animo una vez más al Gobierno de Argentina a que reconsidere su decisión de retirarse del Comunicado.

El proyecto de declaración que el gobierno argentino ha presentado hoy hace referencia a su ”enfoque constructivo hacia los habitantes“ de las Islas Falkland. Los habitantes de las Falkland se sentirían justificadamente desconcertados por esta afirmación. Argentina ha impuesto sanciones a las empresas que desean hacer negocios con las islas, ha interrumpido el intercambio de datos científicos para la gestión de la pesca y ha bloqueado primero y cancelado después la reanudación de una ruta aérea comercial entre las islas y São Paulo. Ha vuelto a desplegar aviones y barcos argentinos en el sur de Argentina, una medida que el ministro de Defensa argentino ha confirmado que tenía por objeto controlar el espacio aéreo y la pesca en torno a las Falkland. Incluso ha protestado contra la participación de un equipo infantil de hockey sobre hielo en una competición regional.

El Reino Unido no tiene ninguna duda acerca de su soberanía sobre las Islas Falkland, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y las zonas marítimas circundantes.

Tampoco tenemos ninguna duda sobre el principio y el derecho a la autodeterminación consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en el artículo uno de los dos Pactos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, en virtud de los cuales los isleños de las Falkland pueden determinar libremente su estatus político y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural.

Queremos trabajar constructivamente con Argentina. Pero su retórica y su actividad en el Atlántico Sur nos impiden alcanzar el pleno potencial de nuestra relación bilateral. Argentina debe aceptar que no puede haber diálogo sobre la soberanía a menos que los isleños de las Falkland lo deseen.

El referéndum de 2013 -en el que los isleños votaron a favor de mantener su estatus de Territorio Británico de Ultramar autónomo- dejó muy claro que no desean tal diálogo.

En nombre del pueblo de las Islas Falkland, el Reino Unido pide a la Asamblea General que tome nota de su derecho a la autodeterminación y que esta declaración se lea en el acta de esta reunión.

Gracias”.