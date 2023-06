Sin sobrevivientes: Se cree que el submarino que observaba al Titanic implosionó

Los cinco cuerpos aún no han podido ser recuperados

Se ha comprobado que el submarino Titán que desapareció el domingo cuando intentaba divisar los restos del Titanic en medio del océano Atlántico ha implosionado, sin que haya sobrevivientes entre sus 5 tripulantes, informó el jueves la Guardia Costera estadounidense.

La noticia se dio a conocer horas después de encontrar restos en las inmediaciones del barco de pasajeros de 1912. Los cinco cadáveres aún no han podido ser recuperados. Los guardacostas estadounidenses también confirmaron que sus hallazgos eran “consistentes con la pérdida catastrófica de la cámara de presión”. Los restos hallados se encontraban a 487 metros de la proa del Titanic.

“Sólo puedo imaginar lo que esto ha sido para ellos y espero que este hallazgo proporcione algo de consuelo durante este difícil momento”, dijo el portavoz guardacostas John Mauger.

“Ahora creemos que nuestro CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood, Hamish Harding y Paul-Henri Nargeolet han perdido tristemente la vida”, informó OceanGate, la empresa propietaria del sumergible.

“Estos hombres eran auténticos exploradores que compartían un inconfundible espíritu de aventura y una profunda pasión por conocer y proteger los océanos del mundo”, declaró también la empresa.

“Nuestros corazones están con estas cinco almas y con cada uno de los miembros de sus familias en estos trágicos momentos. Lloramos la pérdida de sus vidas y la alegría que trajeron a todos los que conocían”, prosiguió el comunicado.

Se especula con que el Titan implosionó a raíz de una grieta en el casco de la nave, que aún no se ha encontrado. Una implosión es lo contrario de una explosión. Se produce cuando un objeto colapsa y se contrae bajo la acción de fuerzas, que pueden ser internas o externas. Se cree que la implosión se produjo cuando la presión externa del mar a gran profundidad superó la atmósfera del interior de la nave.

La implosión, al deformar bruscamente la estructura, habría generado ondas muy concretas, que podrían detectarse con herramientas hidrofónicas o, en su defecto, con dispositivos como los sismógrafos. Esta teoría está relacionada con los “golpes” escuchados el miércoles en la zona.

Según el Daily Mail, el Titan nunca fue aprobado ni certificado por ningún organismo regulador. Un corresponsal de CBS News que participó en una expedición de OceanGate afirmó que “varias partes de este submarino parecían improvisadas” y que “el pilotaje de la nave se ejecuta con un mando de videojuego“.

Para añadir más ironía a la tragedia, Wendy Rush, la esposa del piloto del sumergible Titán, es tataranieta de Isidor e Ida Straus, una emblemática pareja que murió en el hundimiento de 1912, según informó The New York Times.

El magnate Isidor Straus, nacido en 1845, era propietario de una parte de los famosos grandes almacenes Macy's. Él y su esposa Ida figuraban entre los pasajeros más ricos que decidieron embarcarse en el viaje inaugural del transatlántico.

Según los testimonios, cuando los Strauss eran conducidos a su bote salvavidas, Isidor se negó a embarcar mientras quedaran mujeres y niños a bordo del buque. Ida se negó igualmente a hacerlo sin su marido, diciendo: ”Llevamos muchos años viviendo juntos, así que donde tú vayas yo también iré”. La pareja fue retratada con distintos grados de protagonismo en las películas realizadas sobre el hundimiento.

Wendy desciende de una de las hijas de los Straus, Minnie, que se casó con Richard Weil en 1905. El hijo de ambos, Richard Weil Junior, presidió Macy's New York, y su hijo, Richard Weil III, es el padre de Wendy Rush, explicó The New York Times citando fuentes de la Straus Historical Society.

El cuerpo de Isidor Straus fue hallado en el mar dos semanas después del hundimiento del Titanic. Los restos de Ida Straus nunca se recuperaron.