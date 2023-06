Modi destaca el encuentro entre la democracia más antigua y la más grande

Cuando se habla de democracia, si no hay valores humanos … entonces no es una democracia”, dijo Modi

El primer ministro indio, Narendra Modi, destacó el jueves ante una reunión conjunta del Congreso estadounidense en Washington DC que su visita de Estado reunió a las democracias más antigua y más grande del mundo. Modi también subrayó la ascendencia india de la Vicepresidenta Kamala Harris.

“Estados Unidos es la democracia más antigua y la India la más grande”, dijo Modi. “Nuestra asociación es un buen augurio para el futuro de la democracia”. El presidente francés, Emmanuel Macron, no habló ante el Congreso durante su visita de Estado a Washington el pasado diciembre.

Modi dijo a los legisladores estadounidenses que el rápido crecimiento de la economía india estaba impulsado por el desarrollo liderado por las mujeres y las innovaciones tecnológicas de la generación más joven. También dijo que el derramamiento de sangre y el sufrimiento en Ucrania deben terminar y destacó la importancia de “un Indo-Pacífico libre, abierto e inclusivo, conectado por mares seguros.”

“Nuestra asociación -que abarca el comercio, la innovación, la tecnología y la seguridad- nunca ha sido más estrecha, más fuerte ni más importante. Desde esta sólida base, todo es posible. Espero con interés el aumento de los lazos económicos y de seguridad nacional entre nuestras dos grandes naciones”, dijo el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, en un comunicado.

“India y Estados Unidos comparten algo más que un comercio sólido y valores básicos. Compartimos el interés por mantener el Indo-Pacífico libre y abierto, y nos enfrentamos a retos comunes. India entiende de primera mano el comportamiento beligerante de China”, dijo también en un comunicado el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell.

Modi es el único primer ministro indio que ha intervenido dos veces en una reunión conjunta del Congreso, tras una comparecencia en 2016. En 2005, se le denegó el visado para visitar Estados Unidos alegando problemas de derechos humanos. A principios de esta semana, 70 miembros del Congreso firmaron una carta instando al presidente Joseph Biden a plantear preocupaciones clave sobre derechos humanos en sus reuniones con Modi en la Casa Blanca, donde ambos líderes ofrecieron una breve conferencia de prensa.

“El primer ministro y yo mantuvimos una buena conversación sobre los valores democráticos”, dijo Biden. “Y es un demócrata común... característico de nuestros dos países... y nuestra gente - nuestra diversidad nuestra cultura nuestro debate abierto, tolerante, robusto”.

“Está en el ADN de Estados Unidos, y creo que en el ADN de India, que el mundo entero se juegue nuestro éxito, el de ambos, en el mantenimiento de nuestras democracias”, dijo.

Al ser preguntado por la supuesta restricción de la libertad de expresión por parte de su gobierno, la discriminación de las minorías y la represión de los críticos, Modi respondió que estaba “sorprendido” por las críticas.

“Siempre hemos demostrado que la democracia puede dar resultados. Y cuando digo cumplir, es sin tener en cuenta la casta, el credo, la religión, el género, no hay absolutamente ningún espacio para la discriminación”, dijo.

“Y cuando se habla de democracia, si no hay valores humanos, si no hay humanidad, si no hay derechos humanos, entonces no es una democracia”, añadió Modi.

Ambos líderes destacaron la necesidad de una asociación sólida en los próximos años, ante la preocupación por la estabilidad en el Indo-Pacífico y la creciente influencia de China. Biden afirmó que el vínculo entre ambos países será una “relación definitoria del siglo XXI”.

“La paz y la seguridad en el Indo-Pacífico es una prioridad común”, declaró Modi a la prensa. “Estamos de acuerdo en que el desarrollo y el éxito de esta región es importante para todo el mundo”.

Modi ha estado en Estados Unidos cinco veces desde que se convirtió en primer ministro en 2014.

Durante esta visita de Modi, General Electric Co (GE) firmó un memorando de entendimiento con Hindustan Aeronautics Ltd para producir motores a reacción en la India para aviones militares indios. También se acordó que los buques de la Armada estadounidense en la región podrán hacer escala en astilleros indios para reparaciones en virtud de un acuerdo marítimo alcanzado entre ambos gobiernos.

Más tarde, el jueves, Biden ofreció a Modi una cena de gala vegetariana. La lista de invitados incluía al hijo del presidente, Hunter Biden, que días antes aceptó declararse culpable de delitos menores fiscales federales, el icono de la moda Ralph Lauren, la ex estrella del tenis Billie Jean King, el director M. Night Shyamalan y el consejero delegado de Google, Sundar Pichai, entre muchos otros.