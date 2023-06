Canadá se abre a la carne paraguaya

Paraguay tiene controles zoosanitarios adecuados, según los inspectores canadienses

La producción paraguaya de carne será acogida en Canadá a partir de septiembre, anunció el jueves en Asunción el presidente Mario Abdo Benítez.

“¡Buenas noticias! Canadá abre su mercado a la carne paraguaya a partir de septiembre de 2023. Mis felicitaciones al sector productivo nacional y a todos los organismos del Estado que trabajaron para lograr este objetivo”, publicó Abdo en Twitter.

El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay informó que la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) emitió un informe final positivo sobre la auditoría inicial in situ de 2022 del sistema de inspección de carne bovina y los controles sanitarios de Paraguay.

“Los resultados de la auditoría mostraron que el sistema de inspección de carne bovina proporciona al menos el mismo nivel de protección que el previsto por la Ley de Alimentos Seguros para los Canadienses y el Reglamento de Alimentos Seguros para los Canadienses”, señaló el organismo en un comunicado. La inspección canadiense constató que Paraguay dispone de controles zoosanitarios adecuados.

“Extendemos nuestras felicitaciones y agradecimiento a todos los sectores involucrados en este proceso al tiempo que reafirmamos el compromiso asumido por los productores, la industria y el Gobierno Nacional de promover y sostener un sistema veterinario robusto y confiable”, dijo también el Senacsa.

Mientras tanto, las exportaciones de maíz paraguayo mostraron un crecimiento interanual del 67,8% el mes pasado, se informó. Según el informe de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) difundido este jueves, entre enero y mayo los envíos alcanzaron las 500.889 toneladas 202.469 toneladas más que en los primeros cinco meses de 2022, lo que representó unos US$ 123 millones, más de US$ 40 millones por encima de los US$ 82,7 millones del mismo período del año anterior.

La totalidad de la cosecha 2023 se exportó por vía terrestre, con el 78% de los envíos a Uruguay y el resto a Brasil.