Presidente chileno crea Comisión para resolver la crisis mapuche

La Comisión deberá tratar la devolución de tierras ancestrales a los indígenas

El presidente chileno, Gabriel Boric Font, creó una Comisión de Paz y Entendimiento para sentar “las bases de una solución duradera y sostenible al prolongado conflicto intercultural entre el Estado chileno y el pueblo mapuche”, se anunció el miércoles en Santiago durante el feriado del Día Nacional de los Pueblos Indígenas.

La Comisión está integrada por ocho representantes de distintos sectores políticos, se explicó.

”Hoy estamos presentando la Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento que anunciamos en noviembre de 2022 en Villarrica (sur de Chile) y tengo la esperanza, la convicción, de que a través de un amplio diálogo social sentará las bases para una solución duradera y sustentable al conflicto intercultural de larga data entre el Estado chileno y el pueblo mapuche“, dijo Boric desde el Palacio de La Moneda.

”Es importante contar con políticas de Estado, no de Gobierno, que permitan resolver el conflicto y cuenten con un amplio respaldo social y político“, agregó.

”Estamos conscientes que el camino de los grandes acuerdos y cambios es un camino que será largo y trabajoso y los frutos de estas decisiones no serán inmediatos“, prosiguió.

Además de la Comisión, el trabajo en el sur del país se centrará en tres ejes: diálogo, inversiones y mejora de la situación de inseguridad, señaló también Boric.

El mandatario también subrayó el ”fortalecimiento de la policía y [el] fin [a] la sensación de impunidad, así como ocuparse de algo que es muy doloroso, que es la reparación a las víctimas“.

”Por eso estoy convencido de que este camino que hemos propuesto para la paz y el entendimiento creará las condiciones que permitirán mayor seguridad, mayor inversión y, en suma, el despegue del desarrollo que se traducirá en progreso y buen vivir”, dijo.

La Comisión está integrada por Alfredo Moreno, ex ministro del Gobierno de Sebastián Piñera; Francisco Huenchumilla (Democracia Cristiana), senador por La Araucanía; Carmen Gloria Aravena (Republicanos), senadora por La Araucanía; Gloria Callupe, encargada de Pueblos Originarios del Gobierno Regional del Biobío; Emilia Nuyado (Partido Socialista), diputada por Los Lagos; Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores; Adolfo Millabur, ex consejero y ex alcalde de Tirúa; y Juan Pablo Lepín, jefe de gabinete del Gobernador de La Araucanía.

La Comisión buscará abordar una de las principales demandas del pueblo mapuche, que tiene que ver con la reivindicación histórica de la devolución de las tierras ancestrales a los indígenas.

En la última cuenta pública, la Presidenta dijo al Parlamento que esta Comisión “deberá registrar las tierras ancestrales reclamadas por las comunidades mapuches”, así como proponer “al país mecanismos concretos, con plazos establecidos, que permitan reparar esta deuda histórica abordando la raíz del conflicto e identificando al mismo tiempo qué tierras no pueden ser devueltas”.