Lula emprende gira europea esta semana

Si eres un socio debes ayudar, no imponer sanciones, dijo Lula sobre las cláusulas adicionales al acuerdo UE-Mercosur

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, emprenderá esta semana una gira europea para reunirse con el presidente francés, Emmanuel Macron, el papa Francisco y otros líderes de la UE, se informó.

”Voy a almorzar con Macron, quiero discutir el endurecimiento del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) aprobado por el Parlamento francés“, dijo Lula en una entrevista con TV Brasil. ”La UE no puede intentar amenazar al Mercosur con sanciones si no cumple con esto o aquello. Si somos socios estratégicos, no hay que amenazar... hay que ayudar”, añadió.

Los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) llegaron a un acuerdo con la Unión Europea en 2019 tras más de 20 años de negociaciones, pero el pacto no fue ratificado, en parte debido a la preocupación en Europa por las políticas medioambientales del expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022).

Tras el regreso de Lula al poder en enero, nuevas exigencias medioambientales, presentadas por la UE en un documento adicional al acuerdo, atemperaron las expectativas. El almuerzo con Macron está previsto para el viernes, último día de Lula en Europa.

Durante su estancia en París, Lula también participará en un foro que busca reformar la financiación mundial para responder mejor a los desafíos del cambio climático. El Presidente brasileño pronunciará asimismo un discurso el jueves frente a la Torre Eiffel de París.

El martes y el miércoles, Lula estará en Roma (Italia), donde se reunirá con el presidente Sergio Mattarella, el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y el Papa Francisco en el Vaticano para ”discutir la cuestión de la paz (en Ucrania), y también el problema de la desigualdad“ en el mundo.

La Presidencia brasileña ya había anticipado la visita de Lula a Italia y al Vaticano el 31 de mayo, cuando Lula habló por teléfono con el pontífice y le invitó a Brasil.

Esta audiencia forma parte de los viajes internacionales realizados por el líder progresista para volver a ”colocar a Brasil en el mundo”, tras cuatro años de relativo aislamiento bajo el mandato del expresidente Jair Bolsonaro, explicó el Palacio de Planalto.

Lula estuvo en el Vaticano en noviembre de 2008 para reunirse con el entonces Papa Benedicto XVI, que también visitó Brasil en 2007. Lula regresó entonces como ex presidente para reunirse con Francisco el 13 de febrero de 2020, cuando la audiencia duró cerca de una hora y se centró en temas como la democracia, el medio ambiente y las desigualdades, así como en la necesidad de una economía que involucre a los jóvenes y a los pobres.

El Jefe de Estado brasileño ha sido muy criticado por su postura contraria a una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que condena las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.

Félix Maradiaga, líder político nicaragüense que vive en el exilio tras ser excarcelado por el régimen de Daniel Ortega, calificó a Lula de “desacertado” en el proceso preparatorio de una reunión del Consejo Permanente de la OEA que se celebrará del 21 al 23 de junio en Washington DC, durante la cual se espera aprobar un proyecto de resolución de condena al gobierno de Ortega.

Recientemente, un Grupo de Expertos Independientes en Derechos Humanos concluyó que Daniel Ortega y Rosario Murillo son responsables de cometer crímenes de lesa humanidad contra los nicaragüenses, informe que fue cuestionado por Brasil.

“El objetivo central de esa resolución es prorrogar por dos años más el Grupo de Expertos encargado de realizar investigaciones independientes sobre todas las violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018. Es, además, una resolución que se refiere a Daniel Ortega y Rosario Murillo como individuos involucrados en crímenes de lesa humanidad. Esta resolución hace una serie de recomendaciones que la OEA debe escuchar”, dijo Maradiaga en un documento.