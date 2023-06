El STF de Brasil envía a un tribunal inferior una causa de 2014 contra Bolsonaro

Bolsonaro enfrenta múltiples cargos penales mientras es investigado por el intento de golpe de Estado del 8 de enero

El Juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil Dias Toffoli envió este lunes al Tribunal del Distrito Federal la segunda acción penal en la que el expresidente Jair Bolsonaro es acusado, informó la Agencia Brasil.

Bolsonaro ha sido acusado de incitación a la violación en un discurso que pronunció en la Cámara de Diputados en diciembre de 2014, cuando era legislador. En esa ocasión, Bolsonaro dijo que no violaría a la diputada Maria Do Rosário (PT-RS) sólo porque “no se lo merecía.” Al día siguiente, repitió la afirmación en una entrevista con el diario Zero Hora.

Tras las declaraciones, Bolsonaro fue demandado por el Ministerio Público Federal (MPF) y por Do Rosário. La decisión del lunes se refería a los cargos de la fiscalía, mientras que la semana pasada el STF envió al Tribunal de Distrito el caso presentado por Do Rosário.

Bolsonaro -ex capitán del Ejército- había comenzado a responder a las acusaciones ante el STF, pero el proceso se detuvo después de que asumiera la Presidencia en 2019. Con el fin de su mandato y la inmunidad que conllevaba, Toffoli determinó que el caso pasara a un tribunal inferior.

Tras el incidente, la defensa de Bolsonaro alegó que su cliente no incitó a la violación, sino que solo reaccionó a los insultos de Do Rosário contra las Fuerzas Armadas durante un evento de derechos humanos. Los abogados también argumentan que el enfrentamiento tuvo lugar dentro del Congreso y debe ser protegido por la norma constitucional de inmunidad parlamentaria, explicó también la Agencia Brasil.

Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva dijo el lunes sobre la asonada del 8 de enero en Brasilia que está “comprobado que quisieron dar un golpe de Estado” y que los responsables serán castigados ejemplarmente. Lula insistió en que Bolsonaro “coordinó” los disturbios.

“Ya está comprobado que intentaron dar un golpe de Estado coordinado por el ex presidente que ahora intenta negarlo, pero que, cuando perdió las elecciones, se encerró en su casa para preparar el golpe”, dijo Lula.

“Vamos a investigar y quien sea culpable pagará, ... e irá a la cárcel si ha cometido un crimen. Pero no aceptaremos que se intente dar un golpe de Estado y destruir la democracia de nuestro país”, exclamó.

“Ahora tenemos un ciudadano que no dialoga con nadie y que no quiere dialogar. Sólo quiere transmitir mentiras, noticias falsas, decir tonterías y atacar a los demás. Y eso tiene que parar”, añadió Lula.