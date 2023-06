No habrá paloma de la paz para el águila del acorazado Graf Spee

“Sigo manteniendo que es una buena idea”, dijo Lacalle tras dar marcha atrás en su decisión

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, cambió de opinión el domingo sobre el águila de bronce del acorazado del Tercer Reich Admiral Graf Spee y anunció que no se convertirá en paloma de la paz porque “una abrumadora mayoría no compartió” su decisión. Sin embargo, no especificó qué ocurrirá con la pieza.

”Es una idea de hace muchos, muchos años. Convertir un signo de violencia, de guerra, en un símbolo de paz. Hace un par de años nos comunicamos con (Pablo) Atchugarry y aceptó. Ahora, en estas pocas horas que han pasado, hay una abrumadora mayoría que no comparte la decisión. Si uno quiere generar paz, lo primero es generar unión y, claramente, esto no la ha generado. Sigo sosteniendo que es una buena idea, pero a un presidente le corresponde escuchar y representar. Hablé con Pablo Atchugarry y vamos a desistir, es lo que quiere la mayoría del pueblo“, dijo Lacalle el domingo.

El senador Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto y miembro de la coalición oficialista Multicolor, había dicho que promovería un proyecto de ley para ”evitar la destrucción del águila“.

La paloma de la paz debía estar terminada en noviembre de este año.

La pieza fue localizada en 2004 y recuperada dos años después. El águila de bronce se encuentra en buen estado, en una caja de madera bajo la supervisión de la Armada uruguaya.

La imponente águila de bronce con las alas desplegadas y una esvástica entre las garras, de 2,8 metros de largo por 2 de alto y 350 kilos de peso, fue recuperada en 2006 en el Río de la Plata por buzos privados.

Tras el anuncio de Lacalle, el escultor Atchugarry insistió en las redes sociales en que ”seguirá trabajando en la construcción de un símbolo de paz“.

También señaló que compartía la decisión final de Lacalle porque ”un símbolo de paz y unión no puede nacer de la discordia.“

”El ser humano no ha aprendido a convivir con ella y por eso las guerras y los conflictos han acompañado a la humanidad a lo largo de la historia, incluso hoy en día. Por eso acepté la idea del Presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, de transformar un símbolo de guerra y horror en un símbolo de paz, en forma honoraria y sin costo para el Estado. Estoy convencido de que la paz merece todos nuestros esfuerzos“. Esta iniciativa, cuya comunicación generó polémica en Uruguay, fue definitivamente cancelada”, añadió.

“Seguiré trabajando en la construcción de un símbolo de la paz que nos ayude a acercarnos a ese ideal”, prosiguió.

El Graf Spee fue hundido por su capitán frente al puerto de Montevideo en diciembre de 1939 para evitar su captura por cruceros británicos tras la Batalla del Río de la Plata en la Segunda Guerra Mundial.