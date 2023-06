Uruguay vence a Italia por el título del Mundial de fútbol sub-20 en Argentina

La selección uruguaya sub-20 se consagró este domingo campeona del mundo. Luciano Rodríguez marcó de cabeza a cuatro minutos del final una confusión en el área chica y le dio a la selección sudamericana su primer título mundial de fútbol Sub 20, al vencer 1-0 a Italia en La Plata, Argentina.

A pesar de los 11 minutos de descuento, los europeos fueron incapaces de llevar peligro real al arquero Randall Rodríguez para estirar la definición a 30 minutos de prórroga y una posible serie de penales.

Uruguay quedó segundo en el Grupo E y en la fase eliminatoria venció a Gambia, Estados Unidos e Israel. Italia, por su parte, se clasificó como segunda del Grupo D y luego derrotó a Inglaterra, Colombia y Corea del Sur en su camino hacia la final.

A primera hora del domingo, también en el estadio Diego Armando Maradona, Israel se impuso a Corea del Sur por 3-1 y terminó tercero del torneo con goles de Binyamin, Senior y Khalaili, mientras que Lee Seung-Won marcó el empate provisional en el minuto 24 desde el punto de penalti.

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) difundido el domingo, unos 230.000 extranjeros visitaron el país con motivo del Mundial Sub-20 gastando alrededor de US$ 200 diarios cada uno durante estadías que promediaron los 7 días.

“Los visitantes extranjeros inyectaron US$ 322 millones, equivalentes a AR$ 81.949 millones. A esto se suman los aportes de la FIFA en gastos de organización, que sumaron otros US$ 40 millones. Los extranjeros gastaron mucho en indumentaria, calzado, marroquinería y joyas, aprovechando la diferencia cambiaria”, estimó la CAME.

A los turistas extranjeros se sumaron 184.000 argentinos que siguieron a su selección sumando unos AR$ 16.000 (unos US$ 33 al cambio no oficial) diarios al negocio turístico con estadías promedio de 4 días en las distintas sedes.

“La Plata fue una de las ciudades más favorecidas por el torneo ecuménico porque albergó las semifinales y la final. Contó con la presencia de turistas mundialistas durante toda la competencia. Incluso se pudieron ver familias de nacionalidades que no participaron del torneo, como Chile y España, y los tours fueron muy demandados”, informaron desde CAME.