Elecciones en Argentina: el gobernante FdT sólo gana en 1 de 4 provincias

Osvaldo Jaldo fue elegido gobernador de Tucumán en la única victoria del oficialismo el domingo

La oposición Juntos por el Cambio (JxC) celebró el domingo tres victorias en las elecciones provinciales de Argentina: El gobernador Gustavo Valdés de la UCR (miembro de JxC) celebró en Corrientes, el ex gobernador Alfredo Cornejo ganó las primarias abiertas en Mendoza y parece dispuesto a volver al timón provincial a finales de año, pero en San Luis, el ex gobernador Claudio Poggi sorprendió al candidato del gobernador Alberto Rodríguez Saa, Jorge Fernández. Por otra parte, el peronista Frente de Todos (FdT) del Presidente Alberto Fernández ganó por amplio margen en Tucumán, donde el vicegobernador Osvaldo Jaldo se convirtió en Gobernador electo.

Tucumán

El Frente de Todos logró el domingo una amplia victoria sobre Juntos por el Cambio, con Osvaldo Jaldo ampliando la hegemonía del partido en la provincia.

El actual gobernador Juan Manzur logró así dejar a un hombre de su confianza tras bajarse de su candidatura a vicegobernador por un fallo de la Corte Suprema que lo inhabilitaba.

Jaldo obtuvo casi el 65% de los votos, frente al 28% de JxC con Roberto Sánchez y Germán Alfaro como candidatos.

Ricardo Bussi, candidato a gobernador de La Libertad Avanza de Javier Milei, quedó tercero a unos 55 puntos porcentuales de Jaldo. El resultado de Bussi marca una nueva derrota para Milei, que no ha podido obtener buenos resultados en ninguna de las provincias donde se han celebrado elecciones hasta ahora.

Corrientes

ECO, el partido gobernante de Corrientes, ganó por amplio margen en las elecciones legislativas provinciales, triunfo que fue acompañado por la presencia en los festejos del aspirante presidencial Horacio Rodríguez Larreta. El frente ECO-Vamos Corrientes obtuvo más del 64% de los votos en las elecciones legislativas, frente a menos del 30% del FdT, cuando aún continuaba el recuento de votos.

Mendoza

“Podemos decir que el frente Cambia Mendoza aventaja al segundo por más de 20 puntos”, dijo Alfredo Cornejo tras el recuento del 41% de los votos. El frente oficialista Cambia Mendoza ganó las elecciones primarias provinciales con una ventaja de más de 20 puntos que deja a Alfredo Cornejo, de la UCR, como principal candidato a ganar la Gobernación en las elecciones generales del 24 de septiembre.

Con el 46,44% de las mesas escrutadas, Cornejo obtuvo el 43,91% de los votos: superando al también radical Luis Petri.

Por su parte, La Unión Mendoza, que reúne a ex aliados de Cambia Mendoza, quedó en segundo lugar con la candidatura del líder del PRO, Omar de Marchi: obtuvo el 19,80%.

El gobernador en ejercicio Rodolfo Suárez se mostró “muy satisfecho con la elección” y remarcó que el triunfo “es un mensaje para toda la Argentina: acá se gobierna en serio, contra el populismo.”

La candidata presidencial Patricia Bullrich estuvo en Mendoza para celebrar con Cornejo. A su juicio, fue “un gran domingo para todo Juntos por el Cambio en el país” y remarcó los triunfos en Mendoza, San Luis y Corrientes.

San Luis



El ex gobernador Claudio Poggi (2011-2015) volverá al poder tras romper con el actual gobernador Alberto Rodríguez Saa y postularse por la oposición, con el apoyo del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y también del ex gobernador y ex presidente Adolfo Rodríguez Saa. Poggi, de Cambia San Luis, se impuso al candidato de Alberto, Jorge Fernández. A las 3.30 de la madrugada del lunes, con poco más del 80% de los votos escrutados, el candidato opositor tenía el 52,99% de los votos y aventajaba a Fernández por casi 7 puntos.