El Presidente uruguayo viaja a Nueva York para recoger un galardón

El presidente no puede salir del país por más de 48 horas sin el consentimiento del Senado

El presidente Luis Lacalle Pou partió el domingo hacia Estados Unidos para recibir el Premio Insigne de Oro, otorgado por el Foro de la Sociedad de las Américas en Nueva York.

Lacalle Pou solicitó el pasado jueves una autorización de viaje a la Cámara Alta para estar fuera del país del 12 al 15 de junio, según una carta enviada a la vicepresidenta Beatriz Argimón, que estará al frente del Ejecutivo durante ese tiempo.

El presidente no puede salir del país por más de 48 horas sin el consentimiento del Senado, según el artículo 170 de la Constitución de la República.

El viaje del presidente es “con motivo de recibir la distinción Insigne de Oro otorgada por el Forum of the Americas Society / Council of Americas” en la ciudad de Nueva York, explica la solicitud.

Según la organización, el galardón se concede a líderes del hemisferio occidental elegidos democráticamente cuyo liderazgo excepcional haya tenido un impacto profundo y duradero en su país y en la vida de sus habitantes.

En años anteriores, el premio fue otorgado a los expresidentes Iván Duque, de Colombia, en 2021; Lenin Moreno, de Ecuador, en 2019, y Ollanta Humala, de Perú, en 2014.