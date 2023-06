Uruguay: invierten 4.000 millones de dólares en hidrógeno verde

Uruguay está a la vanguardia de los países en este tipo de producción, dijo Stipanicic

El Presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, anunció el jueves que se invertirán 2.000 millones de dólares en la construcción de una planta de hidrógeno verde en Paysandú. Las obras, que comenzarán este año, darán empleo a entre 1.500 y 3.200 personas y la propia planta ofrecerá unos 300 puestos de trabajo permanentes. Otros 2.000 millones de dólares se invertirán en proyectos de energías renovables.

“Aquí en Uruguay y aquí en Paysandú nos vamos a beneficiar de esta inversión, durante la construcción habrá más de 3.200 trabajadores en el pico, 1.500 trabajadores permanentes, y cuando esté terminada, 300 trabajadores permanentes”, dijo Lacalle.

“En esta transformación energética que está viviendo el mundo, Uruguay ha hecho los deberes”, dijo el mandatario.

Lacalle dijo que también se realizarán otras obras en Paysandú. Entre ellas, una planta de tratamiento de efluentes que pronto estará terminada.

El jefe de Estado también mencionó la construcción de un hotel con una inversión de unos US$ 25 millones a punto de concluir.

El ministro de Industria, Omar Paganini, dijo que la propuesta es parte de un proceso que involucrará una planta que instalará Alcoholes del Uruguay (ALUR) en asociación con la petrolera estatal Ancap para producir hidrógeno verde y con este elemento producir gasolina sintética, que no requiere el uso de petróleo. Dijo que esta planta implicará unos US$ 2.000 millones de inversión, pero también para energía renovable, serán otros US$ 2.000 millones.

“Es energía renovable que se transforma en hidrógeno, que se combina con dióxido de carbono que sale de ALUR, y con eso se hacen estos nuevos combustibles, que sustituyen exactamente a la gasolina actual”, dijo.

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, dijo que “es una planta que va a producir alrededor de 250.000 metros cúbicos por año de electrogasolina, gasolina sintética, todo Uruguay consume alrededor de 850.000 metros cúbicos de gasolina Súper, es el primer proyecto en el país que se va a dedicar a la producción de un electrocombustible...” lo que “pone a Uruguay a la vanguardia de los países en este tipo de producción.”

El proyecto requiere una inversión de casi 2.000 millones de dólares en captura de dióxido de carbono, producción de metanol y terminación de gasolina sintética, y otros 2.000 millones en instalación de infraestructura. La idea es exportar la gasolina y no se descarta que haya vehículos en Uruguay que puedan utilizar este tipo de combustible ecológico.

Según Stipanicic, la planta estará ubicada siete kilómetros al norte de la capital departamental y las obras durarán 30 meses.