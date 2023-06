Brasil: Prohíben entrada de turistas en islas de Espirito Santo por gripe aviar

Brasil permanece libre de gripe aviar ante la Organización Mundial de Sanidad Animal porque no hay registro en la producción comercial

Las autoridades del estado brasileño de Espírito Santo, en el sureste del país, decidieron el jueves prohibir el acceso de todos los turistas a las islas de Vitória tras confirmar 20 brotes de gripe aviar, informó la Agencia Brasil.

El gobierno del estado de Espírito Santo prohibió, por tiempo indefinido, el acceso al archipiélago de Três Ilhas y a las demás islas del Área de Protección Ambiental (APA) de Setiba, situadas en los municipios de Guarapari y Vila Velha, región metropolitana de Vitória. La medida se adoptó debido a los casos de gripe aviar registrados en el estado y abarca un total de ocho islas.

El Arquipélago das Três Ilhas está formado por cinco islas: Quitongo, Cambaião, Guanchumbas, Leste-Oeste y Guararema. En las otras zonas del APA se encuentran las islas de Francisco Vaz, Toaninha y Alacaeira. La orden conjunta de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Hídricos y del Instituto Estatal de Medio Ambiente y Recursos Hídricos fue publicada este jueves (8) en una edición extra del Boletín Oficial del Estado.

Espírito Santo es el estado con mayor número de casos de gripe aviar del país, con 20 focos de H5N1 confirmados. Hasta entonces, Brasil nunca había registrado la aparición de la enfermedad en su territorio.

En total, se han confirmado 30 focos en aves silvestres en los estados de Espírito Santo, Río de Janeiro, Río Grande do Sul, São Paulo y Bahía. La mayoría son aves de las especies Thalasseus acuflavidus (nombre popular del trinta-réis-de-bando) y Thalasseus maximus (trinta-réis-real).

El Ministerio de Agricultura y Ganadería ha puesto a disposición un panel de consulta de casos confirmados, casos descartados y casos en investigación. La plataforma puede ser consultada por cualquier persona y se actualizará dos veces al día, a las 13.00 y a las 19.00 horas.

Esta semana, el gobierno federal también abrió una línea de crédito extraordinaria a favor del Mapa para acciones contra la gripe aviar. El ministerio informó que, con el estado de emergencia zoosanitaria vigente en el país, se intensificarán las acciones de control y contención para evitar que la enfermedad alcance la producción avícola de subsistencia y comercial, además de preservar la fauna y la salud humana.

La orientación del Mapa es que la población no recoja las aves que encuentre, enfermas o muertas, y llame al servicio veterinario más cercano. También de acuerdo con el gobierno, no hay cambios en el estado brasileño de estar libre de influenza aviar altamente patógena ante la Organización Mundial de Sanidad Animal, porque no hay registro en la producción comercial.

La influenza aviar es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a las aves domésticas y silvestres. Se caracteriza principalmente por una elevada mortalidad de las aves que puede ir acompañada de signos clínicos como marcha tambaleante, tortícolis, dificultad respiratoria y diarrea.

El virus H5N1 no infecta fácilmente a los humanos, pero el aumento de casos en los últimos tiempos ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias de todo el mundo. Las infecciones humanas pueden producirse por contacto con aves infectadas, vivas o muertas, o ambientes contaminados con secreciones respiratorias, sangre, heces y otros fluidos liberados en el sacrificio de aves.

El riesgo de transmisión a las personas a través de alimentos debidamente preparados y bien cocinados también es muy bajo. Además, el virus no se propaga fácilmente de persona a persona.

A pesar de ser poco frecuente, en humanos la gripe aviar puede ser grave, con una elevada tasa de mortalidad. El Instituto Butantan, en São Paulo, ha empezado a desarrollar una vacuna contra la enfermedad ante la preocupación de que pueda convertirse en una nueva pandemia.

(Fuente: Agencia Brasil)