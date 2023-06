Petro advierte que no prevalecerá un “golpe blando” en su contra

Castillo estaba solo. Petro no está solo, subrayó el Presidente colombiano.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo el miércoles que podría correr la misma suerte que el peruano Pedro Castillo Terrones, ya que el Congreso podría intentar destituirlo. “Una vez derrocadas las reformas, pretenden destruirme en la Comisión de Acusaciones”, argumentó Petro al tiempo que instó a los legisladores a no traicionar “la voluntad del pueblo”.

Petro habló de un “golpe blando” en su contra y advirtió que hay sectores que buscan reemplazarlo “contra la voluntad popular, como ocurrió en Perú”.

“Se llama golpe blando. Es un golpe de Estado, contra la voluntad popular. Una vez derrocadas las reformas, planean destruirme en la Comisión de Acusaciones para hacer exactamente lo que se hizo en Perú”, dijo Petro.

“Hacemos una respetuosa petición al Congreso colombiano: Aprueben las reformas que garanticen los derechos del pueblo. El Congreso no debe darle la espalda al pueblo”, insistió Petro.

“Quieren llevar al presidente a la cárcel y cambiarlo por uno no elegido por el pueblo, que sería el que van a elegir como jefe del Congreso el próximo semestre”, denunció. “Pero Castillo estaba solo. Aquí les decimos que no, que Petro no está solo. Si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo saldrá de todos los rincones, de debajo de cada piedra, de todos los municipios, a defender el triunfo popular.”

Tras los cambios en su gabinete por un escándalo de escuchas ilegales y las denuncias de financiación ilegal de su campaña, el oficialismo desmontó la alianza que le dio la mayoría y frenó las iniciativas del Gobierno para reformar la sanidad, el sistema de pensiones y la legislación laboral.

Las centrales sindicales colombianas -la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación General del Trabajo y la Confederación de Trabajadores de Colombia- llenaron el miércoles las calles de las principales ciudades en apoyo a Petro, y dirigentes de todo el mundo expresaron su respaldo al presidente en un texto con más de 400 firmas.

“Que el Congreso sepa que las reformas no son un capricho de un presidente ni son malas, como dicen los dueños del gran capital, sino los deseos de todo un pueblo. Que el Congreso no traicione al pueblo”, exigió Petro.

“Hay gente que todavía no leyó lo que significa la decisión popular de los colegios electorales del año pasado”, expresó Petro. “Creen que fue simplemente una moda, una fiebre pasajera, un delirio. Nosotros decimos muy claramente que no fue así. El pueblo que eligió al presidente sigue con el presidente y ambos quieren hacer realidad el programa de gobierno por el que votó el pueblo”, continuó Petro.

“Les gritamos desde aquí, desde las plazas y las calles, con todo el respeto, desde nuestra humildad, desde nuestro deseo de justicia, que aprueben las reformas que le garanticen al pueblo sus derechos”, agregó. Luego, de nuevo con la mira puesta en el Congreso, el mandatario aclaró que “la solicitud de aprobación de sus iniciativas no es una solicitud violenta, irrespetuosa, armada”, sino “una solicitud popular que sale de las entrañas del territorio excluido”.

“El pueblo lo aprobó en las urnas. Es un mandato popular. Vamos por un trabajo digno, por salud gratuita para todos, vamos porque cualquier anciano y anciana tenga un bono de pensión para poder existir, y vamos -serán los proyectos del próximo semestre- por la reforma de los servicios públicos”, dijo.

Prometió estas modificaciones en los servicios “para que el eje no sea el empresario que gana la cuenta a manos llenas”, pero también anunció una reforma a la Ley de Educación Superior “para que los jóvenes puedan acceder al derecho de educarse”. También cuestionó las “encuestas mentirosas” difundidas por algunos medios de comunicación y defendió “las encuestas reales, que dicen que seguimos siendo mayoría popular”.

“Hay una estrategia: quieren destruir el apoyo popular para tener un Gobierno solo; quieren aislar al Gobierno, construir desconfianza en la base popular para hundir las reformas y poner de rodillas al Congreso ante el gran capital”, denunció el presidente de Colombia, Gustavo Petro. A continuación, esbozó su teoría sobre el “golpe blando” en marcha, a lo que contraatacó con la advertencia de que “si se atreven a destruir la democracia, el pueblo la construirá”.

“Que no se atrevan a romper con la democracia porque se van a encontrar con un gigante”, advirtió. El concepto de “golpe blando” se elaboró hace unos años, cuando varios presidentes progresistas fueron destituidos mediante mecanismos en algunos casos constitucionales, pero forzados o basados en pruebas que en ciertas ocasiones resultaron ser falsas.

El concepto fue incluido en una declaración de la Internacional Progresista de apoyo a Petro, con las firmas, entre otros, del premio Nobel argentino Adolfo Pérez Esquivel; el jurista español Baltasar Garzón; el líder laborista británico Jeremy Corbyn; el ex candidato presidencial francés Jean-Luc Mélenchon; y los ex presidentes Rafael Correa, José Luis Rodríguez Zapatero y Ernesto Samper.

Los poderes tradicionales “se han estado organizando para restaurar un orden marcado por la desigualdad extrema, la destrucción del medio ambiente y la violencia patrocinada por el Estado”, afirma el documento.