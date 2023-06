Messi elige la oferta del Inter Miami de la MLS para continuar su carrera

Messi ya posee una casa en Miami

El astro argentino Lionel Messi continuará su carrera futbolística profesional en Estados Unidos, jugando para el Inter de Miami, se anunció el miércoles.

“Tomé la decisión de ir a Miami”, declaró Messi tras la oferta del club de la MLS. “Todavía no lo cerré al 100%, todavía falta algo, pero decidimos seguir el camino allá”, agregó en una entrevista con Sport y Mundo Deportivo.

El club americano presentó formalmente su propuesta al campeón del mundo por cuatro temporadas con un salario anual cercano a los 50 millones de dólares más un ingreso extra por TV y derechos de imagen.

El capitán del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar 2022 quedará desvinculado del París Saint-Germain el 30 de junio y luego podrá sumarse al equipo que actualmente dirige de manera interina el argentino Javier Morales, ex jugador de Arsenal de Sarandí y Lanús, junto a Sebastián Saja como entrenador de arqueros.

Dividido entre las ofertas de su antiguo club, el Barcelona, y el nuevo El Dorado saudí, Messi eligió Miami y la liga norteamericana (MLS).

“Lionel Messi se une al Inter de Miami CF. Bienvenido a la MLS, Lionel Messi!”, tuiteó la cuenta oficial de la MLS.

El ídolo argentino reconoció que “no era feliz” en París, donde recientemente fue blanco de los abucheos de los hinchas del París Saint-Germain. “Fueron dos años en los que no fui feliz, no disfruté, y eso afectó a mi vida familiar, me perdí mucho de la vida de mis hijos en el colegio. En Barcelona iba a buscarlos, aquí lo hacía mucho menos, compartía menos actividades con ellos. La decisión es también por eso, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día”, dijo Messi.

Tras el final de su aventura con el PSG, el campeón del mundo de 35 años podría elegir entre tres destinos: regresar al Barcelona, el equipo donde se formó y logró sus mayores triunfos, el atractivo de los petrodólares de Arabia Saudí, que ya han seducido a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, o la liga norteamericana al otro lado del Atlántico.

Al final, será en la soleada Miami donde el siete veces Balón de Oro escribirá las últimas páginas de su carrera, en una franquicia propiedad de David Beckham y los multimillonarios estadounidenses Jorge y José Mas.

El martes, Apple TV+ anunció la próxima emisión de una serie documental de cuatro capítulos que repasará los cinco Mundiales disputados por Messi.

“La Liga ha sido muy creativa. Todo está sobre la mesa”, dijo una fuente de la MLS, cuya oferta incluye contribuciones de Apple y Adidas, sus dos mayores socios comerciales. Adidas, patrocinador histórico de Messi y de la MLS desde su creación en 1996, habría propuesto al fabricante deportivo un acuerdo de reparto de beneficios como consecuencia de la participación del argentino. El contrato de Messi también incluiría una opción que le permitiría comprar acciones de una franquicia de la MLS al final de su carrera en la liga norteamericana. Beckham utilizó la misma opción para hacerse con una participación en el Inter de Miami tras expirar su contrato con Los Ángeles Galaxy.

Para la MLS, que en los últimos años se ha centrado en el desarrollo y la contratación de jugadores jóvenes en lugar de las viejas glorias de sus inicios, la llegada de Messi supone una publicidad sin parangón. “Pienso en él como alguien que rompe tantas barreras que puede ser el atleta más importante que haya jugado aquí en Estados Unidos”, ha dicho Don Garber, comisionado de la MLS.

La presencia de Messi, que ya posee una casa en Miami, sería además un evidente valor añadido para la promoción del Mundial de 2026, que Estados Unidos organizará junto a sus vecinos Canadá y México.