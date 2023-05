Tribunal brasileño dictamina que un diputado debe dejar su escaño por no ser elegible

Dallagnol puede apelar el fallo del tribunal, pero mientras tanto debe dejar vacante su escaño

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil dictaminó el martes que el diputado Deltan Dallagnol debe dejar su escaño con efecto inmediato porque no era elegible. La decisión se produjo meses después de que el legislador y ex fiscal jurara su cargo y ocupara un escaño en la Cámara Baja, informó la Agencia Brasil.

El Tribunal Superior Electoral (TSE) decidió por unanimidad el martes (16) revocar el mandato del diputado federal Deltan Dallagnol, un ex jefe de grupo de trabajo de la Operación Lava Jato en Curitiba que tras dejar el cargo fue el diputado más votado de Paraná en las elecciones de 2022, con 344.000 votos.

La decisión puede ser recurrida, pero Dallagnol tendrá que dejar el cargo electivo que ocupa desde hace tres meses. Los votos recibidos por el diputado en la elección serán computados para el partido.

La elegibilidad de Dallagnol fue impugnada por la federación formada por el Partido de los Trabajadores (PT) en el estado y el candidato a diputado Oduwaldo Calixto (PL). Antes de llegar al TSE, la inelegibilidad de Deltan fue rechazada por el Tribunal Electoral de Paraná. Ambos demandantes argumentaron que el ex fiscal no podía presentarse a las elecciones porque fue condenado por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) en el caso de viáticos pagados al grupo de trabajo.

Además, según la acusación, Dallagnol no podía presentarse por haber abandonado el Ministerio Público Federal (MPF) en el curso de un proceso administrativo disciplinario en su contra en el Consejo Nacional del Ministerio Público (CNMP).

El ponente del caso, el magistrado Benedito Gonçalves, votó a favor de la destitución de Dallagnol. Argumentó que el ex fiscal renunció al MPF el 3 de noviembre de 2021, cuando ya había sido condenado por el CNMP a censura y advertencia y aún tenía 15 procedimientos en curso desfavorables para él en el órgano.

Para Gonçalves, el objetivo de Dallagnol era hacer “una maniobra” para evitar la pérdida del cargo y la inclusión en la ley Ficha Limpa.

Según la normativa aplicable, los miembros del Ministerio Público que hayan perdido su cargo por sentencia o que hayan dimitido durante la tramitación de un expediente disciplinario son inelegibles durante un periodo de ocho años.

“El acusado actuó para defraudar la ley, ya que practicó una serie de actos para evitar que se abriera un procedimiento disciplinario contra él, y así evitar la inelegibilidad”, concluyó Gonçalves.

El abogado de Dallagnol, Leandro Rosa, afirmó que el diputado pudo presentarse a las elecciones y que la decisión del TCU en su contra fue suspendida por una medida cautelar del Tribunal Federal de Curitiba. El abogado defensor también dijo que la solicitud de exoneración del ex fiscal se hizo después de que la CNMP proporcionara un certificado confirmando que no había casos en curso en su contra. La defensa confirmó que el ex fiscal recibió una amonestación y una censura por parte del consejo, pero las penas fueron cumplidas y el proceso archivado.

“Deltan formalizó su pedido de exoneración porque su órgano de control dijo que no tenía procesos disciplinarios abiertos”, dijo.

(Fuente: Agencia Brasil)