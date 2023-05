Lasso insiste en que su juicio político es “infundado”

Lasso lamentó que el juicio político haya implicado “meses perdidos en peleas improductivas e investigaciones sin sentido.”

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, insistió este martes durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional en que su juicio político por presunto peculado carece de fundamento y que los legisladores de la oposición “han creado una situación ficticia que no resuelve los problemas del pueblo ni de nadie”.

Durante su discurso de 49 minutos, el mandatario señaló que sus acusadores “han hecho gala de una inventiva sin parangón en la historia de la República, han estirado los límites de la imaginación humana, han creado una situación ficticia que no resuelve los problemas del pueblo ni de nadie” y “lograron tratar de armar una trama medianamente verosímil con hechos ocurridos en 2018 cuando este gobierno ni siquiera existía”.

Según la oposición, Lasso conocía de supuestas irregularidades en un contrato firmado entre la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker y miró para otro lado.

La defensa del mandatario argumenta que los contratos se firmaron en el anterior Gobierno del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) y que bajo el mandato de Lasso se solicitó una revisión al Tribunal de Cuentas, que “nunca recomendó terminar el contrato con Amazonas Tanker” ni estableció “ningún tipo de indicios de responsabilidad penal contra funcionario alguno,” argumentó Lasso.

“Todo esto debería ser prueba más que suficiente para demostrar su inocencia”, dijo Lasso antes de recordar que las empresas públicas son entidades autónomas y que el presidente no interfiere ni interviene en la firma de contratos o negociaciones.

Añadió que, si algún funcionario violó las normas que debe cumplir o si utilizó su cargo para favorecerse a sí mismo o a terceros, debe rendir cuentas.

Lasso recordó que en 2022 envió el expediente de Flopec y Amazonas Tankers a la Fiscalía y recalcó que “no hay testigos relevantes de nada” ni ningún informe acusatorio.

El Presidente mencionó el informe elaborado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que recomendó archivar el juicio político por falta de pruebas, lo que no fue aprobado y el Pleno decidió continuar con el proceso.

El jefe de Estado criticó a sus acusadores por “distorsionar el verdadero sentido de la política” e insistió en que la naturaleza política del proceso “exige el máximo rigor y apego a las normas.”

“Precisamente porque el juicio es político, aquí debe prevalecer la voluntad de sostener lo justo sobre lo conveniente; lo duradero sobre lo circunstancial; el bien sobre el mal; la verdad sobre la mentira. Lo que el país espera de cada asambleísta es que vote según el dictado de sus sentimientos y de su conciencia. La conciencia del país y no de mezquinos intereses sectarios”, dijo Lasso. Subrayó que no se trata de si el presidente se salva o no, “sino de preservar el funcionamiento” de la democracia y lamentó que el juicio político haya supuesto “meses perdidos en peleas improductivas e investigaciones sin sentido.”

“Dejemos a un lado nuestras legítimas diferencias para trabajar juntos contra las mafias que amenazan la seguridad de todos. Todavía estamos a tiempo”, añadió.