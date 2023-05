“No me bajé de ninguna pelea”, dice el presidente argentino

Fernández viajó a La Rioja para celebrar el triunfo del también peronista Ricardo Quintela el pasado domingo

El presidente argentino, Alberto Fernández, viajó el lunes a La Rioja para celebrar la victoria del Frente de Todos (FDT) en las elecciones a gobernador del pasado domingo e insistió en que no se había bajado de ninguna lucha, en unas declaraciones que desconcertaron a todos tras su anuncio de que no buscaría un segundo mandato en la Casa Rosada.

Fernández hizo esas declaraciones al reunirse con el gobernador Ricardo Quintela.

“La verdad es que no me bajé de ningún lado”, dijo Fernández. “Renunciar significa irse a su casa. Yo soy el Presidente de la República en este momento. Y mi ocupación son los problemas de los argentinos. Si me encerrara en una campaña estaría dividiendo mi tiempo. Lo que quiero es que el Gobierno resuelva los problemas de los argentinos para que voten a un compañero”, enfatizó.

“No me bajé de mi puesto de lucha, sólo entendí que mi puesto de lucha en este momento es ser Presidente de la República”, agregó.

“Mi tarea es mantener unido al peronismo y garantizar la transparencia en ese proceso”, explicó también. Insistió en la necesidad de “estar unidos, como se hizo en La Rioja, para enfrentar a los que siempre trabajan para ganar y lucrar en beneficio propio.”

Respecto a las elecciones del domingo, Fernández dijo que “se reafirmó la democracia, [que] es importante; escuchamos voces que dicen que la democracia no es el camino.”

“Se vuelve a hablar de que los derechos pueden pasar a segundo plano, que se pueden donar órganos para obtener recursos o que se pueden privatizar las calles de la ciudad”, agregó el mandatario.