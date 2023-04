Argentina: CFK no anuncia candidaturas

“La inflación no se detiene con la dolarización”, enfatizó CFK

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), no hizo ningún anuncio sobre las próximas elecciones presidenciales durante su comparecencia el jueves en un teatro de La Plata para la ceremonia de inauguración del Instituto Néstor Kirchner. Tras la declaración de la semana pasada del presidente Alberto Fernández de que no se presentaría a la reelección, todas las miradas se centran en la siguiente jugada de la ex mandataria.

Aunque ha dicho que no se presentará tras haber sido condenada por corrupción, no es ningún secreto que necesita algún tipo de inmunidad parlamentaria o política en caso de que se confirme su condena en apelación. Sin embargo, por el momento ha guardado silencio y ni siquiera ha apoyado a ningún otro posible aspirante.

Sin embargo, dijo que el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional [FMI] era “inflacionista” y habló de políticas económicas para el futuro. “El pasado vuelve a aparecer aquí en el presente”, señaló. A su juicio, Argentina atraviesa una “situación en la que cifras, ideas y hechos del pasado parecen querer venir otra vez a instalarse en el presente para condicionarnos y condicionar el futuro.”

Tras la disparada de esta semana de la cotización del dólar “blue” (eufemismo de “mercado negro”), la ex presidenta insistió en que “la historia de la convertibilidad es la historia de la dolarización” y señaló que “empezó como terminó: con la captura de todos los depósitos”.

“Todos estamos discutiendo lo que fracasó hace 20 años. La bomba explotó en la cara de 40 millones de argentinos, en las plazas, en la desocupación y en la toma. Nos decían que un peso era igual a un dólar, era la dolarización de la economía. Significa que primero había que captar todos los depósitos a plazo fijo en los bancos. Y en virtud de eso, con el plan Bonex, se pudo anunciar la convertibilidad que se sostenía con los dólares de las privatizaciones y el endeudamiento que tomaba el Nación para que se sostenga la base monetaria”, argumentó.

La Vicepresidenta cuestionó a la mayoría de los candidatos de la oposición sin decir quién será el abanderado de la coalición oficialista Frente de Todos (FdT). Fue particularmente crítica con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y con el diputado Ricardo López Murphy (JxC), a quien no mencionó por su nombre pero recordó que duró 10 días como ministro de Economía del entonces presidente Fernando de la Rúa.

CFK se opuso así a la dolarización, que muchos como el diputado Javier Milei prometen implementar para evitar nuevos frenesíes en el mercado cambiario. “La inflación no se detiene con la dolarización”, enfatizó CFK y puso como ejemplo el caso de Ecuador.

“Somos un país industrial, con energía nuclear. Si vemos lo que pasa en Ecuador, la inflación no se detiene con la dolarización. Al no emitir moneda, no hay posibilidad de tener una política monetaria, como la que tuvimos con el Covid para hacer frente a los gastos de salud y vacunas”, dijo al tiempo que se preguntó cómo era “posible que estemos discutiendo lo que fracasó 20 años antes.”

“No digo que tengamos razón, pero no me quieran convencer de que tenemos que retroceder para resolver este presente y el futuro”, agregó.

CFK recordó que en sus dos mandatos presidenciales (2008-2015) tuvo numerosas “corridas cambiarias”, pero subrayó que no tuvieron impacto porque el Banco Central intervenía en el tipo de cambio, algo que “hasta esta semana” no podía ser así porque el acuerdo con el FMI “lo prohibía.”