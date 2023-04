AMLO envía mensaje mostrando que se recupera bien de la Covid-19

AMLO dijo que vivirá todo su periodo presidencial, que termina en septiembre del próximo año, pese a los deseos de sus adversarios

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), publicó el miércoles un video en redes sociales en el que afirma que se recupera bien de su ataque de Covid-19. El secretario de Gobernación, Adán López Hernández, dijo que el jefe de Estado se reincorporará a sus labores antes del fin de semana.

“Como presidente de México tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud, ya lo he hecho, pero en todo caso, como se ha especulado, es importante decirles que estoy bien”, dijo AMLO, de 69 años. El presidente también explicó que su caso de Covid-19 ”se complicó porque hice una gira muy intensa que empezó en el estado de Veracruz, hubo un cambio de clima y luego me fui a Quintana Roo, estuve en Chetumal, Cancún y Mérida (Yucatán) y ahí tuve una crisis”.

Una conversación sobre mi salud, para amigos y adversarios. pic.twitter.com/f6qaq7Jtps — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 26, 2023

Dijo que le bajó la presión ”y estando en una reunión con ingenieros militares, evaluando el Tren Maya, como que me quedé dormido, fue una especie de mareo y llegaron los médicos de inmediato, (pero) no perdí el conocimiento, (...) fue un desmayo temporal y por la baja presión me querían llevar al hospital en camilla y en ambulancia“, explicó.

Dijo que no aceptó esos protocolos y como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas pidió que no lo llevaran a ningún lado y en un sillón lo atendieron y le administraron un litro de suero fisiológico. ”Me subieron la tensión y no llegó a ser grave, no hubo daños en el corazón ni en el cerebro“, dijo.

”Mis adversarios tienen mucha imaginación y es como decirles: el muerto que matáis goza de buena salud“ y ha estado trabajando en los borradores de los discursos que pronunciará en los próximos actos del 1 y 5 de mayo.

”El creador y las ganas que tenemos de vivir nos van a permitir terminar nuestro mandato“ en septiembre de 2024, insistió AMLO al tiempo que subrayó lo sorprendido que estaba por ”el odio de algunos que quisieran que yo desapareciera.“

”Los veo muy solos, muy vacíos con mucho odio”, agregó.

López Obrador ya había contraído Covid-19 en dos ocasiones anteriores: en enero de 2021 y en enero de 2022. También padece hipertensión. En enero de 2022 se sometió a un cateterismo y a una tomografía del corazón. En diciembre de 2013 sufrió un infarto agudo al miocardio, por lo que luego fue sometido a una cirugía coronaria.