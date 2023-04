Argentina: ¿Cómo afectó el anuncio del Presidente al mercado de divisas?

Fue la segunda jornada consecutiva de adquisición de dólares para el BCRA.

El anuncio del Presidente Alberto Fernández, el viernes, de que no se presentará a la reelección este año, disparó aún más la cotización del dólar estadounidense frente al peso argentino, alcanzando los AR$437 / AR$442 (compra/venta) en el tipo de cambio “blue” (eufemismo para “mercado negro”). En tanto, el tipo oficial se ubicó en AR$217/AR$225 (compra/venta), para una brecha de 102,26% entre ambas cotizaciones.

El Banco Central (BCRA) compró 289 millones de dólares el viernes, para un saldo positivo de 81 millones de dólares en lo que va del mes. Como consecuencia de las operaciones de dólar agrícola, se registró un ingreso de US$ 185 millones, por lo que el resultado acumulado en esta tercera etapa alcanzó los US$ 1.285 millones.

Fue el segundo día consecutivo de compras. El jueves se habían adquirido US$ 44 millones, cuando el agrodólar aportó US$ 72,288 millones. El miércoles no hubo ingresos por el dólar agropecuario.

El Banco BCRA perdió casi US$ 3.250 millones de reservas en lo que va del año por las ventas en el mercado de cambios.

También el jueves, la autoridad monetaria decidió elevar de 78% a 81% las tasas que rinden los depósitos a plazo fijo y otras referencias del mercado financiero, en medio de la tensión cambiaria y la alta inflación.

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, proyectó que “las economías regionales pueden duplicar sus exportaciones hasta US$ 20.000 millones para 2033”, y aseguró que hay “voluntad política” para hacerlo.