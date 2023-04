Uruguay prorrogará la emergencia agrícola

El problema del déficit hídrico comenzó “hace bastante tiempo”, señaló Mattos

Las autoridades uruguayas anunciaron este jueves que la actual declaración de emergencia agropecuaria se extenderá hasta septiembre a partir del 24 de abril.

Según el ministro de Agricultura, Fernando Mattos, la declaración de emergencia agropecuaria en todo el país se extenderá por 150 días a partir del 24 de abril, para ganadería, lechería, horticultura, fruticultura, agricultura, apicultura, avicultura y silvicultura.

Mattos dijo que la decisión se tomó como consecuencia de los informes de los servicios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), sobre el estado de la situación climática por los efectos de la sequía.

La declaración de emergencia agropecuaria entró en vigor en octubre del año pasado, y el problema del déficit hídrico había comenzado “hace bastante tiempo”, señaló el ministro.

A pesar de que las lluvias de marzo supusieron un alivio, se espera que abril sea deficitario en cuanto a precipitaciones. “Son alivios que no resuelven el problema, no hay tiempo suficiente para que los cultivos o los pastos se recuperen”, dijo Mattos. Agregó que el gran soporte de la producción es el campo natural, para el cual no habrá tiempo de recuperación. Mattos explicó así que esperaba tener un panorama más claro para la primavera.

Mientras tanto, el Inumet informó el jueves que marzo de 2023 fue el mes más caluroso de los últimos 42 años y que las lluvias serían “normales” después de varios meses de déficit de precipitaciones.

La temperatura promedio en marzo estuvo por encima de lo normal a nivel nacional, los registros más altos se registraron en el norte y litoral occidental y los más bajos en el sureste del país; las temperaturas oscilaron entre 23,6 °C y 26,5 °C, con un valor promedio país de 25,1 °C, se informó.

En cuanto a las lluvias, marzo tuvo un comportamiento normal en cuanto a precipitación acumulada y número de días con lluvias mayores o iguales a 1 milímetro (mm), luego de varios meses de déficit hídrico (sequía meteorológica).

Sin embargo, la sequía continúa debido a que el déficit hídrico en el país se acumula desde hace tres años.