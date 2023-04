Petro se reúne con Biden en la Casa Blanca y pide ayuda para luchar contra el narcotráfico

Colombia no prestará ningún apoyo militar ni a Rusia ni a Ucrania, dijo también Petro

Durante una reunión el jueves en la Casa Blanca, el presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió a su colega estadounidense, Joseph Biden, más lanchas, drones y barcos para detener a los narcotraficantes en el país sudamericano porque hasta ahora esa guerra “ha fracasado”.

Petro también subrayó que la lucha contra el narcotráfico ha marcado durante cerca de medio siglo la relación entre Estados Unidos y América Latina. La visita de Petro a la Casa Blanca duró unas tres horas.

“Una cosa es fumigar un monte y unos seres humanos económicamente débiles; y otra cosa es perseguir el negocio del narcotráfico, algo que se hace con base en labores de inteligencia, sus activos y su dinero”, explicó Petro. Para librar esta guerra, “solicité un poco más de ayuda en ese aspecto”, agregó en declaraciones a la prensa.

Petro ya había dicho que quería discutir este asunto con Biden e insistió en sus críticas a la política punitiva de Estados Unidos, que, en su opinión, sólo ha servido para crear más violencia y empobrecer al campesinado. La administración de Biden reconoció que era necesario un nuevo enfoque, pero ha expresado su preocupación por el aumento de los cultivos de coca en Colombia, que crecieron un 43% en 2021, cuando se registraron 204.000 hectáreas sembradas mientras que en 2020 esa cifra era de 143.000 hectáreas, según el último informe anual de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) publicado en 2022.

”Que nuestras luchas alcancen la paz, la vida plena, una democracia más profunda y multicolor (y) la justicia social para los más débiles“, se puede leer en la inscripción junto a la firma de Petro en el libro de invitados.

Petro también dijo que su país y Estados Unidos comparten muchos objetivos comunes, entre ellos el mantenimiento de la paz y la democracia. ”El concepto de democracia y libertad no está grabado en piedra, sino que es un flujo. Fluye, evoluciona con la historia y se hace cada vez más profundo“, afirmó. ”Así que vamos por el mismo río, un río que nos lleva a una democracia cada vez mayor y a una libertad cada vez mayor“, añadió.

Biden calificó a Colombia de ”llave del hemisferio“, subrayando la importancia de su asociación, especialmente en lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático. El presidente estadounidense también se comprometió a destinar 500 millones de dólares para preservar la Amazonia. ”Y al comenzar el próximo siglo de nuestra asociación, creo que podemos hacer aún más para profundizar y desarrollar la cooperación“, dijo Biden al elogiar el apoyo humanitario de Colombia a los refugiados venezolanos.

Petro también dejó claro que Colombia sigue negándose a suministrar a Kiev sus armas y equipos militares, principalmente helicópteros de fabricación rusa. ”La posición del Gobierno actual es que no van a ser utilizados en la guerra. No van a ir a Ucrania, no van a ir a Rusia”, dijo Petro a un corresponsal de TASS tras reunirse con Biden.