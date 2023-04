El peso argentino sigue hundiéndose frente al dólar

La moneda local rebotó luego de que se difundieran fotos de Fernández y el ministro Massa, demostrando que no había riesgo de renuncia

El peso argentino siguió hundiéndose el jueves frente al dólar estadounidense, con la cotización del “blue” tocando los AR$ 440 antes de cerrar en AR$ 437/AR$ 432 (compra/venta).

En este escenario, el ministro de Economía, Sergio Massa, visitó al presidente Alberto Fernández en la residencia de Olivos para fotografiarse juntos y transmitir una imagen de unidad en el gobierno federal, se informó en Buenos Aires. La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, se encargó de difundir esas imágenes.

La brecha con el dólar “oficial” es del 98,16%, se informó también. Cotizó a AR$ 216,50 / AR$ 224,50 (compra/venta).

Por más negativo que parezca, el Banco Central (BCRA) retomó su saldo positivo con compras por US$ 44 millones.

Luego de que el sector agropecuario liquidara US$ 170 millones, Fernández y Massa se rieron de los rumores de una crisis política, aunque se cree que existen algunas diferencias entre ambos. Al finalizar la reunión, el dólar blue se ubicó en AR$ 440, es decir, AR$ 17 más que el día anterior. Luego comenzó a desacelerarse después de que se hizo evidente que Massa no estaba por renunciar a su cargo. “Es un tema cerrado, no hay más ruido, estamos avanzando”, señaló una fuente del Ministerio de Economía a medios locales.

También el jueves, el BCRA subió la tasa de política monetaria en 300 puntos básicos. Así, la tasa de interés anual para plazos fijos y letras de cambio quedó en 81 %, en una medida para desalentar a los tenedores de pesos a comprar más dólares.

Massa y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, se reunieron más tarde el jueves para analizar las cumbres del G20 realizadas en el marco de la Asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) que se celebraron en los últimos días en Washington, así como “las recientes medidas tomadas por el Directorio del BCRA para ordenar el pago de importaciones de servicios”.