Argentina: El dólar “blue” toca un nuevo techo de AR$ 408

Operadores y funcionarios del gobierno prevén que se sumarán US$ 5.000 millones a las reservas del BCRA gracias al agrodólar que finaliza el 31 de mayo.

El dólar “blue” cerró con una suba de AR$ 8 y cotizó a AR$ 408 el lunes, alcanzando un nuevo máximo histórico, se informó en Buenos Aires. El viernes había cerrado a AR$ 400. El Banco Central argentino compró US$ 73 millones para engrosar sus menguadas arcas.

En este escenario, el dólar con el recargo del 30% -incluido en el impuesto PAIS-, promedió los AR$290,41, y con el anticipo del 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias sobre la compra de moneda extranjera, a AR$368,59, mientras que el dólar viaje (utilizado para operaciones con tarjeta de crédito en el exterior) -que tiene un impuesto del 45%- alcanzó los AR$ 390,93. Con el impuesto extra del 25% para compras que superen los US$ 300, el llamado dólar Qatar (creado cuando los argentinos viajaban al Mundial de fútbol 2022), se mantuvo como la cotización más alta de todas, a AR$ 446,78.

El Banco Central realizó compras este lunes por US$ 73 millones y terminó “en verde” por quinta sesión consecutiva. El rojo de abril se reduce ahora a unos US$ 48 millones de ventas netas. El saldo positivo se da tras el lanzamiento el lunes pasado de una nueva edición del Programa de Incremento de las Exportaciones (PIE) -también denominado “agrodólar”- con un tipo de cambio diferencial temporario de AR$ 300 para el complejo sojero y las economías regionales.

Por otra parte, Argentina inició una nueva etapa de negociaciones para reformular el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y obtener más fondos frescos de distintos organismos, que ya le garantizaron un piso de US$ 2.000 millones.

Con el agrodólar, el Banco Central logró la semana pasada cortar una racha vendedora de 23 días y volvió a un saldo positivo. Tras un comienzo lento por dificultades en la implementación operativa de la medida, en los últimos dos días se activó la liquidación de US$ 815 millones y acumuló un saldo comprador de US$ 297 millones. Esta dinámica se debió a las divisas que el sector sojero comenzó a liquidar con el dólar a AR$ 300 que estará vigente hasta el 31 de mayo. Operadores y funcionarios del Gobierno prevén que se sumarán US$ 5.000 millones a las reservas del BCRA gracias a la medida.