Jefe de Gabinete argentino admite: se está perdiendo guerra contra la inflación

Si la oposición gana las elecciones de este año significaría más inflación y pobreza, dijo Rossi

El jefe de Gabinete argentino, Agustín Rossi, admitió que el Gobierno del presidente Alberto Fernández está perdiendo la batalla contra la inflación. “Creíamos que lo estábamos logrando, pero no era así”, declaró Rossi a medios de comunicación locales. “Nadie puede estar contento, y menos nosotros”, añadió.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) anunció este viernes que la inflación de marzo de 2023 alcanzó el 7,7%, la más alta desde el inicio del gobierno del Frente de Todos. También significó un aumento del 21,7% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el primer trimestre de 2023 y una inflación interanual del 104,3%.

“Claramente no es el resultado de inflación que esperábamos, ni va en la dirección del esfuerzo que venimos sosteniendo para encontrar una senda descendente. Nadie puede estar contento, y menos nosotros, con este indicador de inflación”, dijo Rossi el sábado en una entrevista radiofónica.

“Tenemos [una] inflación que viene viajando a un ritmo alto. Cuando a este viaje se le suman cuestiones estacionales, claramente termina generando una serie de estas características que lo único que hace es desafiarnos a ir en busca de este sendero descendente. Pensábamos que en el último trimestre del año pasado lo estábamos logrando, pero no fue así ni en el primero, ni en el segundo, ni en el tercer mes del año”, agregó Rossi.

“Tenemos una evaluación de lo ocurrido en enero: En la primera quincena de enero, los precios se movieron al mismo nivel que en diciembre y noviembre, y luego, en la segunda quincena, los precios empezaron a acelerarse a medida que el mercado tomaba nota del efecto negativo que la sequía iba a tener sobre las reservas”, prosiguió.

En diciembre, la inflación mensual fue del 5,1%. En enero subió al 6,0% (con un fuerte impacto en los precios de los alimentos, que aumentaron un 9,8%). En febrero, volvió a subir un 6,6%.

“Somos peronistas, nuestro objetivo es generar trabajo, y que sea bien remunerado para que los argentinos vivan bien. No vamos a bajar los brazos y vamos a seguir luchando junto al ministro de Economía [Sergio Massa]”, señaló también Rossi.

“Si una señora que sale del supermercado se encuentra conmigo y me critica porque no le alcanzó la plata para llenar el carrito de la compra, lo único que tengo que hacer es pedirle disculpas. Ahora, lo que no puedo admitir es que los que me critican son los que generaron el problema que nos trajo hasta acá”, profundizó Rossi.

En cuanto a las elecciones presidenciales de este año y una posible victoria de la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC), Rossi dijo que sólo traería más inflación. “Cuando uno lee lo que dicen claramente lo único que proponen es más devaluación, más inflación y más pobreza. Quitar las retenciones [impuestos a la exportación], unificar el tipo de cambio... Eso es más devaluación. Duplicarán la inflación, triplicarán la pobreza...”.