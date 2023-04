Muere una paciente de gripe aviar en China, confirma la OMS

El virus H3N8 no se transmite de un ser humano a otro, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó el martes que una mujer china ha muerto a causa de la variante H3N8 de la gripe aviar tras ser hospitalizada por neumonía grave el 3 de marzo.

La paciente, de 56 años y originaria de la provincia china de Guandong, se infectó con el virus de la gripe aviar A (H3N8) el 22 de febrero y su caso se detectó a través de la vigilancia de la enfermedad respiratoria aguda grave (ERAG). Falleció el 16 de marzo de 2023.

La OMS informó de que la mujer tenía múltiples enfermedades subyacentes y antecedentes de exposición a aves de corral vivas antes de la aparición de la enfermedad. También ha asegurado que ningún contacto cercano del caso desarrolló una infección o síntomas de enfermedad en el momento de la notificación.

Se recogieron muestras ambientales de la residencia de la paciente y del mercado donde estuvo expuesta al patógeno antes de la aparición de la enfermedad. Los resultados de las pruebas dieron positivo para H3.

Se trata de la primera muerte por la variante H3N8 de la gripe aviar en la región del Pacífico Oriental; hasta la fecha, hay tres casos de infección humana por gripe A (H3N8) confirmados por la OMS.

El virus H3N8 es un subtipo diferente de gripe A no relacionado con la versión H5N1 que se propaga actualmente en aves silvestres y aves de corral de todo el mundo. Apareció por primera vez en el continente norteamericano y hasta ahora se consideraba que podía transmitirse a caballos, perros y leones marinos. No se había detectado en humanos hasta los dos primeros casos no mortales registrados en China en abril y mayo de 2022. La OMS también subrayó que, según los datos disponibles hasta ahora, este virus no se transmite entre humanos y, por lo tanto, “el riesgo de su propagación a nivel nacional, regional y mundial se considera bajo”. No obstante, el organismo subrayó la necesidad de una vigilancia constante debido a las mutaciones permanentes de los virus.