La Falkland Islands Association renueva autoridades y publica boletín

La Asociación de las Islas Falkland, la cual se autodefine como la organización que existe en apoyo al derecho del pueblo de las Islas Falkland a decidir su propio futuro, y está integrada por miembros que respaldan dicho principio, ha emitido su primer suplemento de información del año, después de haber celebrado en diciembre pasado la primer asamblea general presencial, desde la pandemia.

En él se recogen una serie de artículos y actividades desarrolladas que se consideran importantes para el pueblo de las Falklands y el inalienable ejercicio de sus derechos libertad y de decidir sobre su futuro.

También esa asamblea fue oportunidad para el nombramiento de nuevas autoridades y su presentación.

En efecto Tom Swales fue nombrado Secretario Honorario de la Asociación FIA, quien se describe “apasionado por las Falklands y su derecho a la autodeterminación”.

”Me siento muy agradecido y honrado por haber sido votado por mis con-miembros para que me haga cargo del rol de Secretario Honorario de la Asociación. También me gustaría resaltar una nota personal de agradecimiento a mi antecesor, Tym March quien realizara una excelente tarea al ocupar dos cargos a la vez, y por la ayuda que me brindara durante el cambio de posiciones. He estado involucrado con las Islas Falkland desde setiembre 1986 y creo apasionadamente en el derecho de los Isleños a la auto determinación y espero seguir brindando apoyo a ese derecho mediante el trabajo de la FIA y de sus boletines de información.

Del momento que han habido algunos cambios en el Comité Ejecutivo aquí en el Reino Unido, desde que se cumpliera la Asamblea General Anual que tuviera lugar en Londres en diciembre pasado y fue un gran éxito, particularmente por tratarse de la primera asamblea presencial, cara a cara, desde el suceso de la pandemia, creí que sería útil ofrecer detalles sobre los miembros que retienen, y los nuevos, del Comité y también detalles sobre quienes integran el Comité en las Islas.

Comité Ejecutivo

Russell La Forte CBE, Secretario

Keith Angus, Tesorero Honorario

Karen Clapp, Secretaría de Membrecía

Tamsin Cunningham, Administrador de la Web

Andrew Newman, Secretario de la Comisión en las Falklands

Deborath Northwood, Ventas

Tom Swale, Secretario Honorario

Nina Ashton

Lucy Chaplin

John Maskell-Bott

Alexandra Shackleton

Richard Tranter

Bev Verwoert

Comité de las Falklands

Andrew Newman, Secretario

Dr. Deborah Davidson, Secretaria

Gerald Cheek, Tesorero

Alisa Heathman

Emma Brooke

Ariane Brownlee

Norma Edwards OBE

Jack Ford

Asesor, Peter Pepper

Finalmente Tom Swales dio la bienvenida a los nuevos miembros y quienes repiten de la FIA, tanto en el Comité Ejecutivo del Reino Unido como de las Falklands, y espera que los miembros en el Reino Unido, en las Islas y globalmente son mantenidos al tanto de los acontecimientos y pujanza de las Falklands mediante la publicación insignia.