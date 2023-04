Presidentes Fernández y Boric analizan agenda regional

Reuniones entre presidentes generan complicidad y afecto, dijo Boric a Fernández

El presidente argentino, Alberto Fernández, y su colega chileno, Gabriel Boric, abordaron el miércoles en Santiago asuntos de interés bilateral y regional durante un encuentro para celebrar el 205 aniversario del llamado Abrazo de Maipú entre los próceres independentistas José de San Martín y Bernardo O'Higgins.

Fernández insistió en la necesidad de “recrear” la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), a la que Argentina se reincorporó hace unos días y de la que Brasil también pasó a formar parte esta semana.

“La unidad está en nuestra esencia”, señalaron los mandatarios en un comunicado conjunto.

“El abrazo de San Martín y O'Higgins es un abrazo que nos une para siempre. La cordillera no es un muro que nos divide, son montañas que nos unen. No podemos pensar en Argentina y Chile de una manera que no sea unida. Todos ustedes saben que soy peronista. El general Perón ya había pensado en la integración latinoamericana a través de la unión ABC: Argentina, Brasil y Chile”, dijo también Fernández.

El mandatario argentino señaló que le planteó a Boric la necesidad de “trabajar juntos” para “recrear” la Unasur, aunque aclaró que el organismo regional debe adaptarse a “estos tiempos” y no ser el bloque “que conocimos”.

“Siento un enorme amor por Chile, tengo un enorme aprecio por Chile por todo lo que ha ido perfeccionando y mejorando su democracia”, dijo. ”El 11 de septiembre de 1973 marché por las calles de Buenos Aires contra el golpe de (Augusto) Pinochet contra Salvador Allende“.

”El 11 de septiembre él (Boric) me invitó a Chile y aquí estaré, rindiendo homenaje al hombre que murió defendiendo la democracia“, agregó.

Boric explicó que estos encuentros entre presidentes generan complicidad y afecto, que se traducen en temas muy concretos. También agradeció a Fernández el envío de un helicóptero y un equipo de brigadistas para combatir los incendios forestales en Chile y remarcó que, sin la ayuda de más de 700 voluntarios del extranjero, habría sido mucho más difícil.

El presidente chileno también recordó su viaje a Buenos Aires hace un año: ”Se trabajó en las reuniones del Comité Permanente de Seguridad argentino-chileno, en temas antárticos, en el mecanismo de consulta sobre derechos humanos y en el comité de integración“.

”Con Argentina tenemos desafíos comunes y hoy hemos abordado el tema de la seguridad, porque es importante que, frente a las bandas organizadas, los Estados organizados las combatan, haciéndolo en conjunto con nuestros hermanos argentinos”, continuó Boric.

Este año se cumplen 39 años de la firma del Tratado de Paz y Amistad (que resolvió el conflicto por el Canal Beagle) y 18 años de la firma del Tratado de Maipú, instrumento que sentó las bases de la actual relación entre ambos países y establece numerosos mecanismos bilaterales que apoyan el diálogo y el trabajo conjunto en múltiples áreas.

El llamado Abrazo de Maipú es un acontecimiento histórico que tuvo lugar cerca de Santiago, donde San Martín y O'Higgins se encontraron el 5 de abril de 1818, tras la Batalla de Maipú, que tuvo lugar ese mismo día. La victoria del Ejército de los Andes sobre las fuerzas españolas reafirmó la Declaración de Independencia de Chile del 12 de febrero de ese año.

Fernández estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, y por el embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, entre otros, mientras que Boric estuvo flanqueado por el canciller Alberto van Klaveren; la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, y la embajadora de Santiago en Buenos Aires, Bárbara Figueroa.