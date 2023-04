Leve caída interanual de las exportaciones uruguayas

China volvió a ser el principal destino de los envíos uruguayos

Las exportaciones uruguayas para marzo de 2023, incluyendo zonas francas, alcanzaron los US$ 1.033 millones, con una caída interanual de 4% impulsada principalmente por las reducciones en carne bovina, trigo y soja, informó este lunes el Instituto Uruguay XXI en su Informe Mensual de Comercio Exterior. En el lado positivo se situaron la colza y la canola, junto con la celulosa y la malta.

El acumulado del primer trimestre del año, incluidas las zonas francas, alcanzó los 2.814 millones de dólares, un 3% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Las exportaciones de celulosa siguieron aumentando el mes pasado, alcanzando un total de 166 millones de dólares, lo que supuso un incremento del 12% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se exportaron 148 millones de dólares. Este producto representó el 14% del total exportado en 2022 y el 16% en 2023.

A pesar de caer por séptimo mes consecutivo en términos interanuales, China volvió a ser el principal destino de las exportaciones uruguayas con compras por US$ 177 millones, 25% por debajo de las cifras de marzo de 2022. La carne vacuna y los subproductos cárnicos, que representaban 74% y 10% del total exportado en marzo de 2022, cayeron 34% y 27% respectivamente.

Brasil recuperó el segundo puesto con 161 millones de dólares exportados, un 22% más que en marzo de 2022. Los productos lácteos, que representaban el 5% de las exportaciones al mercado brasileño en marzo de 2022, subieron al 17% en el mismo mes de 2023, mientras que la malta, que representaba el 6% el año pasado, pasó al 16%.

La Unión Europea se convirtió en el tercer destino de las exportaciones. El bloque absorbió 10% del total, equivalente a US$ 92 millones, un aumento de 41% en la comparación interanual, impulsado por US$ 25 millones de colza y canola, de los cuales ninguno se exportaba un año atrás a la UE.

Estados Unidos ocupó el cuarto lugar, con 73 millones de dólares, un 26% más que en marzo de 2022. La carne de vacuno representó el 40% de las colocaciones, seguida de los subproductos cárnicos (30%) y la madera (13%). Los subproductos cárnicos casi cuadruplicaron la cantidad exportada en marzo de 2022, pasando de 6 millones de dólares a 22 millones en el tercer mes de 2023.

Argentina se ubicó detrás, con US$ 50 millones, una mejora de 27% respecto a marzo de 2022, debido a las exportaciones de vehículos que pasaron de US$ 3 millones a US$ 10 millones en la comparación interanual.