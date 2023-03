Trump lanza su candidatura presidencial en Waco, Texas

“O el Estado profundo destruye América o nosotros destruimos el Estado profundo”, insistió Trump

El expresidente estadounidense Donald Trump arrancó su campaña para regresar a la Casa Blanca denunciando una “caza de brujas” en su contra durante un mitin en Waco (Texas), donde hace 30 años una secta armada se enfrentó a las autoridades federales.

“El fiscal del distrito de Nueva York, bajo los auspicios y la dirección del 'departamento de la injusticia' en Washington DC, me estaba investigando por algo que no es un crimen, no es un delito menor”, dijo Trump tras pronosticar que sería “arrestado” el 21 de marzo por pagar 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels para callar un supuesto romance entre ambos.

El caso supondría una violación de las normas que rigen la financiación de las campañas electorales y podría derivar en una acusación penal contra Trump, de 76 años, quien habló de “una caza de brujas y una investigación falsa tras otra”.

Sus partidarios llegaron a Waco al menos un día antes en autocaravanas, camionetas y portando pancartas con las frases “Trump 2024″ y su ya famoso eslogan ”Make America Great Again“ (”Hagamos a América grande de nuevo”) en esta ciudad de 130.000 habitantes al sur de Dallas. Otro cartel decía que los demócratas “son comunistas”.

Trump también prometió destruir el “Estado profundo” durante su discurso en medio del 30 aniversario del asedio federal al complejo del líder de la secta antigubernamental David Koresh. “O el Estado profundo destruye América o nosotros destruimos el Estado profundo”, insistió Trump mientras se refería al Gobierno actual como “el régimen de Biden”.

“Cuando acaben estas elecciones, yo seré el presidente de Estados Unidos”, declaró Trump. “Estaréis reivindicados y orgullosos, y los matones y criminales que están corrompiendo nuestro sistema judicial serán derrotados, desacreditados y totalmente deshonrados”.

“Yo soy vuestro guerrero. Soy vuestra justicia. Y me he llevado muchas críticas por esto, pero lo digo como es debido: por aquellos que han sido agraviados y traicionados... Yo soy vuestra retribución”, añadió.

Además de Biden, Trump apuntó al también republicano Ron DeSantis, a quien ayudó a ganar la gobernación de Florida en 2018. “Florida ha sido tremendamente exitosa durante muchos años, mucho antes de que este tipo se convirtiera en gobernador”, dijo Trump. “Florida ha tenido éxito durante décadas”.

“No tiene personalidad. Eso tiende a ser malo para un político”, añadió Trump al tiempo que insistió en que si no le hubiera ayudado a convertirse en gobernador estaría “probablemente trabajando en una tienda de puros o en un bufete de abogados.”

Trump también dijo el sábado que sus “enemigos están desesperados por detenernos” y que “nuestros oponentes han hecho todo lo posible para aplastar nuestro espíritu y quebrar nuestra voluntad... Pero han fracasado”.

“Sólo nos han hecho más fuertes. Y 2024 es la batalla final, va a ser la grande. Si me ponéis de nuevo en la Casa Blanca, su reinado habrá terminado y Estados Unidos volverá a ser una nación libre.”

Trump celebró su mitin en los terrenos del aeropuerto de Waco cuando la ciudad conmemoraba el 30 aniversario de la redada de agentes federales contra la secta religiosa de los Davidianos, que se saldó con 86 muertos, entre ellos cuatro agentes del orden. Muchos ultraderechistas consideran la redada como un momento clave de la extralimitación gubernamental, y los críticos vieron el momento del mitin como un guiño a los partidarios de extrema derecha de Trump.

Sin embargo, un portavoz del equipo de Trump dijo que el lugar, a 27 kilómetros (17 millas) del complejo de la secta, fue elegido porque estaba convenientemente situado cerca de cuatro de las mayores áreas metropolitanas del estado - Dallas / Fort Worth, Houston, Austin y San Antonio - y tiene la infraestructura para manejar una multitud considerable.