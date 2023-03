Lugo regresa a Asunción; Paraguay ansioso por saber a quién apoyará

Lugo entiende todo pero no puede hablar largo y tendido, explicó Querey

El ex presidente paraguayo y actual senador Fernando Lugo regresó el viernes a Asunción en un vuelo privado tras ocho meses de tratamiento médico en Buenos Aires por un derrame cerebral. A poco más de un mes de las elecciones del 30 de abril, los políticos de la oposición aún se preguntan a quién apoyará el ex obispo católico: al ex canciller Euclides Acevedo (Nueva República) o a Efraín Alegre (Concertación Nacional).

Lugo sigue siendo el único candidato de la oposición que ha vencido al Partido Colorado en elecciones presidenciales. De ahí la importancia de su apoyo. Pero ahora una parte del Frente Guasu de Lugo responde a la candidatura de Acevedo y la otra al proyecto de Alegre.

“Su regreso y su mejoría son la mejor noticia para un país que recupera la esperanza en el futuro. Sumando sus fuerzas a la Concertación, el cambio está llegando”, dijo Alegre. El yerno de Lugo, Luis Paciello, dijo que Lugo estaba dentro de Concertación, de donde “nunca se fue” porque “si bien Euclides es amigo suyo, Fernando Lugo siempre apoyó a la Concertación y es parte de ella... nunca dejó de ser parte de ella. Está ansioso por retomar el trabajo para unir a la oposición”, insistió Paciello.

“Está muy contento de volver. Creo que es un momento muy importante, incluso para la democracia, porque su liderazgo político es muy importante. Para nosotros es un milagro cómo está”, explicó también.

“Clínicamente está perfecto”, dijo el también senador del Frente Guasu Jorge Querey, quien además es médico personal de Lugo. “Médicamente está con buena presión arterial, con buenos signos vitales, está bien despierto, me reconoció, nos dimos la mano, me abrazó...”, dijo Querey a los periodistas. En cuanto a los mítines políticos, el senador Querey dijo que desaconsejó a Lugo participar en esas actividades.

“Su nivel de comprensión es excelente, entiende todo el ambiente. Cuando tiene que hablar largo y tendido se traba, eso será una dificultad hasta que recupere toda la parte neurolingüística”, señaló también Querey.

Consultado sobre la postura política de Lugo, Querey respondió que “no voy a tocar ningún tema político con él por razones éticas a menos que él me lo diga, soy médico y esa es mi relación con él.”

“Fernando Lugo siempre tuvo una autonomía gigantesca y con él pueden ocurrir sorpresas”, señaló. Finalmente, mencionó que en algún momento habrá una reunión con todos los dirigentes del Frente Guasu para conversar con el ex mandatario sobre la Concertación.