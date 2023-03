EE.UU. suma 3 paraguayos a su lista de funcionarios significativamente corruptos

La lista de la infamia ya incluye al ex presidente Horacio Cartes y al actual vicepresidente Hugo Velázquez

El Departamento de Estado de EE.UU. ha añadido a tres ciudadanos paraguayos a su lista de funcionarios “significativamente corruptos” justo un día después de firmar un nuevo acuerdo con el país sudamericano por el que ingenieros militares ayudarían en el futuro desarrollo de la hidrovía.

Los inhabilitados para obtener visados de viaje a EE.UU. y otras medidas son el ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Edgar Melgarejo, el consejero de la Magistratura Jorge Bogarín Alfonso, también miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y el funcionario judicial Vicente Andrés Ferreira Rodríguez.

El ex presidente de la Dinac habría utilizado fondos públicos en beneficio propio en el llamado caso de las “boquillas de oro”. El embajador de Estados Unidos, Marc Ostfield, declaró que el ex funcionario perjudicó la lucha del gobierno contra la pandemia del Covid-19, mientras que Bogarín y Ferreira habrían socavado, según los medios de comunicación locales, la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Los tres, así como sus cónyuges e hijos, ya no pueden entrar en territorio estadounidense, según se explicó. Se han unido a la lista en la que ya figuraban el ex presidente Horacio Cartes y el actual vicepresidente Hugo Velázquez.

El anuncio de Ostfield sobre los funcionarios corruptos se produjo un día después de que él y el canciller Julio Arriola firmaran un memorando de entendimiento consistente en un plan maestro para la navegabilidad del río Paraguay con estudios a ser diseñados y ejecutados con el apoyo técnico del Cuerpo de Ingenieros de EE.UU.

Durante su presidencia, Cartes ya tenía esos planes, pero tuvo que retractarse tras las objeciones de Argentina a los planes de Washington de tener un destacamento militar en la zona, aunque la Casa Blanca logró aumentar su presencia mediante una triangulación con Taiwán para el envío de escáneres y otros dispositivos de seguridad a las autoridades paraguayas.

El documento debe ser ratificado ahora por el Parlamento paraguayo y será uno de los temas en juego en las próximas elecciones del 30 de abril. Si el proyecto llega al Senado, será aprobado, según fuentes de Asunción citadas por medios locales y argentinos.

“El documento tiene por objeto la elaboración de un plan maestro para mejorar la navegación e incluye la formulación, evaluación, comparación y selección de alternativas económicamente viables, social y ambientalmente sustentables, así como técnicamente sólidas para la navegabilidad del río Paraguay”, explicó la Cancillería paraguaya en un comunicado. “La elaboración del plan maestro contempla estudios sobre la vía navegable y no prevé la ejecución de obras”, prosiguió. “La realidad exige redoblar esfuerzos para lograr las mejores condiciones para que el transporte por este principal río aumente en capacidad y eficiencia”. La Cancillería también señaló que es necesario realizar estudios para facilitar la navegación y el transporte fluvial comercial, favorecer el desarrollo, modernizar y dar eficiencia a dichas operaciones “y así asegurar el acceso en condiciones competitivas a los mercados de ultramar”.

El proyecto supondrá una inversión de 20 millones de dólares, “a ejecutarse en un plazo de cuatro años”, según el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de Asunción.

“El río Paraguay es uno de los principales componentes de la hidrovía Paraguay-Paraná, 'un sistema de integración regional de alto valor logístico y estratégico, y constituye una vía fundamental para el desempeño del comercio exterior nacional', considerando que el volumen transportado a través de este corredor fluvial representa cerca del 80% de las importaciones y exportaciones del país”, reseñó Última Hora.