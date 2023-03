El Grupo de Puebla apoya a CFK en un encuentro en Buenos Aires

“Si hay que luchar contra el narcotráfico, primero hay que luchar contra el sistema financiero que lava el dinero del narcotráfico”, señaló CFK

El Grupo de Puebla expresó el martes su apoyo a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (CFK) durante una convención en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de Buenos Aires.

El foro que reúne a líderes progresistas de América Latina y España habló de “acoso judicial” contra CFK durante un encuentro bajo el título “Voluntad popular y democracia: Del partido militar al partido judicial, amenazas a la democracia”.

El ex presidente colombiano Ernesto Samper comentó que el “lawfare” (guerra judicial) contra los líderes progresistas provenía de la “misma película, montada desde Estados Unidos”.

“Desde 1975, cuando vieron que ya no podían intervenir con los marines en nuestros países, que ya no podían improvisar juntas militares para torturar civiles, diseñaron un sistema judicial”, explicó.

Samper también señaló que existe una “alianza terrorífica” entre grupos económicos y de comunicación que generan noticias falsas con el objetivo de “bloquear el progreso social de estos países”.

En su propia comparecencia ante el Grupo, CFK añadió que el lawfare “no se explica sin los medios de comunicación” porque “las sentencias se escriben en los medios y luego las firma un juez o un fiscal”. La ex presidenta también dijo que el lawfare apuntaba a políticas que favorecen “la distribución del ingreso y la movilidad social ascendente”.

“Todo lo que se sufre en la Argentina tiene que ver con lo que pasa en la economía”, enfatizó CFK. El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 “destruyó el patrón de acumulación que se había logrado hasta ese momento”, explicó también. “No fue sólo económico, sino también cultural”, dijo.

“A los gobiernos progresistas nunca se les va a perdonar la reconstrucción de la economía y también lo que pudimos construir en materia de derechos humanos, sobre todo en Argentina desde el inicio del gobierno de Néstor Kirchner”, agregó.

“Con Néstor comenzó la reconstrucción de la Argentina y la reconstrucción de la Memoria, la Verdad y la Justicia. [El ex dictador Jorge Rafael] Videla decía que su peor época había llegado con los Kirchner”, continuó.

Sobre el ex presidente Mauricio Macri, CFK explicó que la “nueva ola de neoliberalismo que comenzó en diciembre de 2015 en Argentina, empezó a construir la teoría de 'se llevaron todo' y que había que contraer deuda para pagar la deuda que recibieron. En 2015 no había deuda, ni de las empresas, ni del Estado, ni de las familias”, insistió.

Argentina se había desendeudado del Fondo Monetario Internacional, además “había reservas en el Banco Central y los salarios reales no estaban atrasados”, subrayó también la actual vicepresidenta.

“Se llevaron el PBI con el FMI y todavía no sabemos dónde está. Desde el macrismo vinieron a convencer [a los votantes] de que todo lo que se había logrado era producto de dirigentes que eran corruptos y habían robado”, y agregó que “el lawfare apunta no sólo a reimponer un modelo económico sino a disciplinar a los dirigentes del campo nacional y popular”.

“Este neoliberalismo permitió la entrada del otro gran drama que es el narcotráfico. Si hay que luchar contra el narcotráfico, primero hay que luchar contra el sistema financiero que lava el dinero del narcotráfico”, señaló también CFK.

“Es necesario recuperar un sistema judicial para enfrentar los dramas de nuestro tiempo y volver a construir el país que alguna vez tuvimos con un Estado democrático y constitucional. No me interesa si seré condenada, inhabilitada o encarcelada. Me interesa volver a construir un Estado democrático y constitucional en el que las garantías no sean cartón pintado. Me interesa volver a construir el país que alguna vez tuvimos, como lo hizo el peronismo en el siglo pasado”, concluyó CFK.

Al acto asistieron, además de Samper, los ex presidentes Evo Morales (Bolivia), y Rafael Correa (Ecuador). También se unió a ellos el ex Presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.

El fundador del Grupo de Puebla, el chileno Marco Enríquez-Ominami, dijo que todos los líderes políticos de centro-derecha se estaban “armando contra el Grupo Puebla”. Sugirió en su lugar “un debate de ideas”.