Perú: Corte Suprema acepta revisar si se violó el derecho a defensa de Castillo

Castillo alega que no se le dio la oportunidad de defenderse durante su destitución

La Corte Suprema de Perú revocó el miércoles la decisión de un tribunal inferior y aceptó revisar las alegaciones del ex presidente Pedro Castillo Terrones de que se le negó el derecho a la defensa durante su destitución por el Congreso el 7 de diciembre.

La Sala Permanente de la Corte Suprema fijará próximamente la fecha “para la celebración de la audiencia pública en la que las partes procesales presentarán sus informes orales”, se anunció.

El equipo legal de Castillo busca anular la investigación abierta después de que el ex mandatario intentara disolver el Congreso y gobernar por decreto el 7 de diciembre, lo que provocó su destitución ese mismo día y la llegada al poder de la vicepresidenta Dina Boluarte.

Castillo insistió en que su “derecho a la defensa y a la prueba fue violado por este Congreso de la República” y negó que representara un riesgo de fuga. “No he matado, no he robado y no he violado a nadie”, subrayó.

Uno de sus abogados, Eduardo Pachas, argumentó que se violó el derecho a la defensa de su cliente y no se cumplió con la Constitución, ya que el Congreso no le realizó un juicio político pese a ser jefe de Estado.

Castillo se encuentra en prisión preventiva en la cárcel El Barbadillo desde el 7 de diciembre. Se enfrenta a una pena de hasta 32 años de cárcel por sus presuntos delitos de corrupción, todos los cuales ha negado sistemáticamente, además del intento de golpe de Estado.