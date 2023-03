Musulmana argentina cobrará daños tras prohibición del burkini

El burkini “trata de evitar la cosificación”, explica Jafella.

Una jueza de la provincia argentina de Mendoza condenó a un hotel a pagar 400.000 AR$ (unos 1.070 US$ al cambio no oficial) en concepto de daños y perjuicios a una joven musulmana a la que no se permitió utilizar las piscinas del establecimiento llevando un burkini en 2017, según se informó esta semana.

La jueza Norma Laciar de Lúquez consideró que a Jazmín Azul Jafella, que tenía 21 años en el momento de los hechos, no se le debería haber impedido bañarse en la piscina del Hotel y Balneario Termalia de Cacheuta por llevar una vestimenta acorde con sus creencias religiosas.

El Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) también había emitido un dictamen favorable a Jafella, pero aun así el hotel se negó a revisar sus políticas. El personal del hotel argumentó que, según su código de vestimenta, las mujeres debían llevar burkini o mallas de una pieza para acceder a la zona de piscina. En octubre de 2018, otra mujer denunció que le habían prohibido llevar pantalones cortos de baño y la habían obligado a llevar bikini.

“Es evidente que el derecho de admisión no puede imponerse sobre el derecho a la libertad religiosa”, consideró Laciar de Lúquez. También señaló que el uso del burkini “es propio de las mujeres musulmanas, pero no de los hombres que profesan esa religión” y por ello, “existe una doble estigmatización”.

Jafella fue discriminada “no sólo por profesar la religión musulmana, con la consiguiente exteriorización de esa creencia a través de diversas prácticas sino, a su vez, por ser mujer y, por tanto, adherirse a los hábitos, costumbres y premisas que la práctica de la religión requiere por razón de su género”, escribió también la magistrada.

Termalia SA tendrá que pagarle ahora 400.000 AR$ más intereses, además de todos los gastos legales.

“La sentencia establece que se trató de un caso de discriminación. El resultado de esta resolución me parece un avance muy importante”, dijo Jafella en una entrevista radiofónica. “Porque mi cuerpo no se ve, no se valora. Mi belleza ha sido eliminada de la esfera de lo que se puede discutir: se trata de evitar la cosificación, que nuestro cuerpo sea juzgado según estereotipos de belleza”, explicó sobre el uso del burkini.

El burkini es un bañador que cubre casi todo el cuerpo, desde el tobillo hasta la cabeza, dejando al descubierto sólo las manos, los pies y parte de la cara. Burkini es una palabra resultante de “burqa” (el velo que llevan las mujeres en los países islámicos), y “bikini”.