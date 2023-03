El presidente uruguayo no es optimista sobre el acuerdo Mercosur-UE

Lacalle dijo que sólo puede aferrarse a la iniciativa de Lula para ver algún avance

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, dijo el miércoles que no era muy optimista sobre el futuro del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y que su falta de esperanza provenía de ambos lados del Atlántico, no sólo de Bruselas.

Lacalle hizo estas declaraciones durante un almuerzo ofrecido por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) en el Hotel Radisson Victoria Plaza de Montevideo.

El mandatario también se refirió en el encuentro de ADM a los acuerdos que su país pretende alcanzar con China y al Tratado Transpacífico.

“China, lo que sabemos y hablamos es que está en un rumbo, no a la velocidad que necesitamos y queremos, pero está en un rumbo, el tratado Transpacífico entramos y estamos en una fila de espera pero está caminando y con la Unión Europea no soy muy optimista y no soy muy optimista a ambos lados del Atlántico, no le estoy pasando la pelota a Europa”, dijo Lacalle Pou.

“No soy muy optimista por el tema de la Amazonia que es de interés primordial para Europa, no soy muy optimista porque el otro día escuché al Gobierno argentino decir que hay que volver a hacer cambios en la Unión Europea..., si me preguntan cuál es la vela que tengo encendida es lo que dijo [el presidente brasileño Luiz Inácio] Lula [Da Silva] que está jugando con la idea de que se va a avanzar con el acuerdo de la Unión Europea”.

En enero, el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, dijo en México que la Unión Europea espera firmar el acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) antes de julio.