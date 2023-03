Falklands: Poco ha cambiado desde el referéndum, dice MLA Pollard a Clarín

“Creo que estamos siendo usados como distracción” por el gobierno argentino, dijo Pollard a Clarín

Al cumplirse 10 años del referéndum de autodeterminación de las Islas Falkland, el legislador isleño Mark Pollard fue entrevistado por Clarín de Buenos Aires para hablar sobre esa consulta popular y otros temas de la actualidad de los territorios de ultramar del Atlántico Sur.

“Políticamente, en las Islas Falkland creo que poco ha cambiado”, dijo Pollard a Natasha Niebieskikwiat de Clarín. “Seguimos en la trayectoria en la que estábamos. Somos una comunidad multicultural y abierta. Creo que los resultados del referéndum probablemente serían muy similares si lo hiciéramos ahora también. Políticamente el referéndum es muy válido, no creo que pudiera ser muy diferente hoy de lo que hubiera sido hace 10 años”, añadió.

Respecto al anuncio de Argentina de que abandonaría el Tratado Foradori-Duncan, Pollard subrayó que los isleños son una tercera parte en la cuestión y que “es un asunto que deben tratar Argentina y el Reino Unido” porque “en lo que respecta a las Falkland, el Reino Unido no interfiere en nuestras decisiones, así que les animaría a tener la mejor relación posible”.

En cuanto a la autodeterminación, Pollard explicó que “si no quisiéramos seguir siendo británicos, ellos [el Reino Unido] nos han dicho que nos apoyarían en esa transición. Pero el referéndum ya ha dejado claro cómo se siente el pueblo de las Falkland. Eso no ha cambiado. No vamos a cambiar. Es una posición reafirmada por diferentes partidos del Reino Unido que no habrá cambio de estatus. Somos un territorio británico y queremos serlo. El hecho de que Argentina no esté de acuerdo y no lo crea así es asunto suyo. Si yo fuera el gobierno argentino me centraría en mejorar las cosas para los argentinos. Creo que nos están utilizando como distracción. Si los argentinos tuvieran las Falkland, ¿qué harían con ellas? El pueblo de las Islas debe decidir su futuro”.

“Soy sexta generación [de isleños], mis hijos son séptima generación. ¿Cuánto tiempo tiene que vivir la gente en un lugar para decidir su propio futuro? Mi gente ha estado en las Islas Falkland desde siempre, en mi consideración”, argumentó también Pollard.

Preguntado por el futuro de las Islas sin que el vuelo de LATAM procedente de Sao Paulo haga escala en Córdoba, que ya no está autorizado por Argentina desde los recientes anuncios del canciller Santiago Cafiero a su colega británico James Cleverly, Pollard respondió que “buscaremos alternativas, como siempre hemos hecho”.

“Estamos acostumbrados a que Argentina bloquee cosas, la injerencia de no dar permisos aéreos, creo que va contra el derecho internacional, es una decisión extraña, nos aísla de Sudamérica. Lo más extraño y triste es que nos aísla de Argentina. Si yo fuera argentino y viera la situación, pensaría que han separado la segunda ciudad más grande de Argentina de las Islas Falkland. No entiendo por qué harían eso, pero no me corresponde a mí entenderlo, sino tratar de encontrar soluciones para la conectividad de las Islas Falkland. Todavía tenemos el vuelo desde Santiago, pero buscaremos alternativas”, añadió.

Pollard insistió en que “no hemos cancelado” el vuelo a Brasil. “Si Argentina cambia de opinión y quiere ser más madura y decide no bloquear nuestra conectividad, entonces podemos restablecerlo. No pondremos más esfuerzo allí”.

Sin embargo, “no queremos ninguna aerolínea argentina con escala en Argentina. Concedemos una escala en Argentina una vez al mes. Lo último que queremos es que nuestra conectividad esté controlada por Argentina”, explicó Pollard. “No nos van a intimidar para que aceptemos cosas que no queremos”.

(Fuente: Clarín)