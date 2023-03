Peña es marioneta de Cartes, sostiene candidato presidencial paraguayo Alegre

Alegre insistió: “No podemos permitir que se normalice la ilegalidad”

El aspirante izquierdista a la presidencia de Paraguay Efraín Alegre, representante de Concertación, subrayó este fin de semana que “una persona que no está dispuesta a someterse a un debate ante la opinión pública no puede aspirar a ser Presidente”. Hizo esas declaraciones luego de que el candidato Santiago Peña, de la ANR, se negara a debatir con él sobre cómo piensa gobernar el país si es electo el 30 de abril.

“De hecho él no tiene una propuesta. Si uno mira todo este proceso, Peña no ha presentado una sola idea, una sola propuesta. Sólo se la pasa poniendo excusas. Dice que no se puede, que no les gusta, en lugar de preocuparse por hacer una propuesta concreta. Hablamos de energía, hablamos de sanidad, hablamos de empleo, hablamos de seguridad, que son temas centrales”, argumentó Alegre.

“Me parece que el mejor momento para profundizar en estos temas es en un debate. Me parece de muy mal gusto salir corriendo”, explicó la persona que Fitch señala como encaminada a poner fin al gobierno colorado (ANR). “El Presidente de la República debe, ante todo, ser valiente”, insistió Alegre.

Consultado tras la propuesta de Peña de que se sumen otros candidatos al debate, Alegre respondió que “en definitiva, no se atreve a debatir mano a mano con Efraín Alegre; le tiene miedo a Efraín Alegre”, enfatizó. “Peña no tiene experiencia política, menos aún: no tiene liderazgo político”, agregó al señalar que Peña reportaba al ex presidente Horacio Cartés, el verdadero líder del proyecto oficialista en un país donde no está permitida la reelección.

“El 30 de abril se elegirá uno de dos modelos, continuismo o cambio. El continuismo es Cartes y su contador Santiago Peña. El continuismo representa la incertidumbre, el peligro de tener un país más aislado por la comunidad internacional por no poder deshacerse de sus elementos mafiosos incrustados en nuestras instituciones. Paraguay ya ha sido castigado y sancionado por Estados Unidos y aquí no somos capaces de sacudirnos y acabar con este modelo de ilegalidad, de lavado de dinero, de mafia. Por eso es muy importante que los que van a votar el 30 de abril sean conscientes”.

