Presidente chileno anuncia recambio de gabinete de escasa importancia

Urrejola tuvo que irse tras usar palabras soeces contra el embajador argentino Rafael Bielsa

El presidente chileno, Gabriel Boric Font, anunció este viernes una remodelación menor de su gabinete que dejó muchas preguntas sin respuesta, salvo la salida de la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, envuelta en un escándalo por usar un lenguaje soez contra el embajador de Argentina, Rafael Bielsa, que se hizo viral y selló su salida.

Luego de que no lograra que su proyectada reforma tributaria fuera aprobada en el Congreso, Boric decidió hacer cambios. “Lo que me motiva a hacer estos cambios no son presiones políticas ni compensaciones menores; el propósito de estos cambios es nuestra capacidad de respuesta y mejorar la gestión”, dijo el jefe de Estado. Se trata de la segunda remodelación del gabinete realizada por Boric tras un año en el cargo.

“Es un ajuste; no es un cambio estructural. Va en el sentido de construir nuevos equilibrios en la coalición de gobierno”, dijo a la AFP el analista político Marcelo Mella. Los ajustes dejaron intacto al círculo íntimo de Boric, en particular al ministro de Finanzas, Mario Marcel.

El reemplazante de Urrejola será Alberto van Klaveren, de 74 años, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de Michelle Bachelet (2006-2010) y actual agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

En Obras Públicas asumirá la ex presidenta del Banco Estado Jessica López; el ex director de Televisión Nacional de Chile, Jaime de Aguirre, se hará cargo de Cultura; mientras que el ex futbolista profesional y ex subsecretario Jaime Pizarro estará a cargo de Deportes. La abogada Aisén Etcheverry dirigirá el Ministerio de Ciencia.

Estos cambios a nivel ministerial “no marcan una diferencia muy significativa”, dijo el diputado Diego Schalper.

“El Gobierno reafirma una vez más que sigue sin escuchar a los ciudadanos y sin ocuparse de los temas urgentes, que no son Cultura, Ciencia, Relaciones Exteriores o Deportes. Como si hubiera mejor gestión y liderazgo en Educación o Economía, que hasta ahora son un desastre”, argumentó el diputado Cristián Labbé.

Los nuevos anuncios confirmaron “que las prioridades del Gobierno son muy distintas a las prioridades de la gente”, enfatizó la diputada Sofía Cid.

“Para los chilenos, este cambio de gabinete no cambia absolutamente nada”, aseguró el senador Iván Moreira. “El único cambio importante, que sabíamos que se venía por las dificultades que se habían presentado, era el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

“No esperábamos nada de este cambio de gabinete e igual nos decepcionó”, sentenció el diputado Benjamín Moreno.