Jefa del Comando Sur de EE UU advierte sobre expansión china en Sudamérica

La generala Richardson advirtió a los legisladores sobre las consecuencias de que EE.UU. haya descuidado Sudamérica durante tanto tiempo

La generala Laura Jane Richardson, jefa del Comando Sur de EE.UU., declaró esta semana ante la Cámara de Representantes que “China sigue expandiendo su influencia” en América Latina y “manipula” a sus gobiernos mediante “prácticas de inversión depredadoras”. También subrayó el interés de la potencia asiática por los recursos de litio de la región, especialmente en torno a la frontera argentino-chileno-boliviana.

ddccdRichardson se quejó ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de que otros países se beneficien de la riqueza natural de la región: “Esta región está llena de recursos y me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios que se aprovechan de ella, fingiendo que invierten cuando en realidad están extrayendo”, dijo.

“Pekín continúa expandiendo su influencia económica, diplomática, tecnológica, informativa y militar en América Latina y el Caribe”, señaló también. China “tiene la capacidad y la intención” de “promover su marca de autoritarismo y acumular poder e influencia a expensas de estas democracias”, prosiguió. En su opinión, la potencia asiática “ha ampliado su capacidad para extraer recursos, establecer puertos, manipular gobiernos mediante prácticas de inversión depredadoras y construir posibles instalaciones espaciales de doble uso”, señaló también.

La generala también dijo a los legisladores que Pekín se estaba aprovechando de que los líderes latinoamericanos están “desesperados por sus economías” tras haber sido duramente golpeados por la pandemia del coronavirus y, como suelen permanecer en el poder sólo un mandato, tienen prisa por los resultados de sus administraciones.

“Cuando no hay nada más disponible, no hay inversiones ni licitadores occidentales o internacionales en las licitaciones que salen, cuando hay grandes proyectos de infraestructuras críticas y sólo hay licitadores chinos, no tienen elección”, subrayó. “Deberíamos estar muy preocupados por la inversión china en todo el hemisferio occidental”.

Richardson también señaló que sólo en México empresas chinas como Huawei suministran cerca del 80% de las telecomunicaciones. La oficial militar también alertó sobre los efectos de la Nueva Ruta de la Seda, una estrategia global de desarrollo de infraestructuras lanzada por Pekín cuando los países latinoamericanos “están tratando de salir del agujero” en el que aparece China con miles de millones de dólares disponibles para grandes proyectos que “parecen inversiones pero todo es en infraestructuras críticas”.

“Sorprendentemente”, estos proyectos están relacionados con “el espacio, las telecomunicaciones y los puertos de aguas profundas”, señaló Richardson, quien añadió que “uno tiene que preguntarse por qué”.

Richardson también señaló que el llamado “triángulo del litio” acumula “el 60% del litio del mundo”. “Argentina, Bolivia y Chile lo tienen y [nuestros adversarios] están sustrayendo recursos a estos países y a su gente, que están tratando de producir, a estas democracias que están tratando de contribuir a sus pueblos”, explicó.

“Cuando hablas con los embajadores estadounidenses en Chile y Argentina y con las empresas que están allí, la agresividad de China y el juego terrestre que tienen con el litio es muy avanzado y muy agresivo”, argumentó Richardson.